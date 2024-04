﻿ ¿Manuel Rosales dispuesto a renunciar a su candidatura? Lo que dijo Vladimir Villegas

A pesar de haber inscrito su nombre en el Consejo Nacional Electoral, Manuel Rosales podría estar pensando en renunciar a su candidatura presidencial.

Y es que el periodista Vladimir Villegas expresó: «Me cuentan que el viernes pasado Manuel Rosales envió un emisario desde el Zulia a María Corina Machado, para ratificarle en privado que puede disponer de la tarjeta de UNT para intentar inscribir un candidato de su agrado».

Asimismo, el dirigente de Un Nuevo Tiempo, Stalin González, expresó que «haremos todo el esfuerzo para que María Corina Machado conduzca el proceso electoral».

LA CANDIDATURA DE MANUEL ROSALES

Vale recordar que la semana pasada Corina Yoris fue consultada sobre si existe la posibilidad de haber un pacto o alguna negociación entre Rosales y María Corina.

«Esas cosas no se pueden descartar. Tenemos abierto un abanico de posibilidades y debemos mostrar fuerza y unidad, que es lo que va a garantizarnos llegar hasta el final», indicó.

Incluso el propio Manuel Rosales señaló a la Plataforma Unitaria que buscaran un candidato que supere las trabas del chavismo.

«Busquen una negociación, busquen un candidato que pase las trabas y los obstáculos del gobierno, búsquenlo y yo le entrego la candidatura a quien quieran. Búsquenlo, pero no difamen, no le hagan la guerra sucia al pueblo de Venezuela. No dejen sin salida a los venezolanos», dijo durante un evento en Zulia.

🔵 Manuel Rosales anunció que está dispuesto a retirarse de las presidenciales si buscan a un candidato que pase todas las trabas del gobierno. 🗣️ Búsquenlo y yo entrego la candidatura, pero no difamen. Dijo. #Presidenciales2024 pic.twitter.com/b32jSsa6cq — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) March 27, 2024

El gobernador zuliano señaló que a falta de cinco minutos para que cerrara el sistema en el CNE, la Plataforma Unitaria no le había pasado otro nombre.

«Tenía que tomar una decisión y la tomé. Muchos partidos me pidieron esa noche que diera un paso e irán apareciendo. Muchos se cubren esperando que pasen las tempestades que ocurren en las redes y tienen razón, pero a Venezuela hay que darle la cara», añadió.

«Por esa razón yo inscribí mi candidatura, pero me han desatado una guerra por las redes. Están gastando millones de dólares, inventando, calumniando, diciendo mentiras. Que si yo soy el candidato de Maduro, que Dios y la Virgen me amparen y me favorezcan. Que si yo negocié con Maduro, ¿Qué negocié? ¿Para quedarme como gobernador? Yo seré gobernador hasta que el Zulia decida que yo esté en la gobernación del estado», concluyó.