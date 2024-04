María Corina confirma que sí quiere reunirse con Manuel Rosales, pero que vayan miembros de la PUD

María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras, confirmó que quiere reunirse con Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia y candidato presidencial, y los partidos miembros de la Plataforma Unitaria (PU).

«Le he planteado al gobernador Rosales que estoy dispuesta a reunirme», dijo Machado en una entrevista con NTN24. Para la líder de Vente Venezuela, es vital que la oposición llegue a un acuerdo de cara a las elecciones del 28 de julio.

«La razón es muy clara: esto no se trata de dos dirigentes que se tienen que poner de acuerdo como si esto se pudiera hacer de espaldas al país en un cuarto cerrado», dijo Machado, quien urgió en la necesidad de un consenso.

La dirigente recordó que Un Nuevo Tiempo (UNT), el partido de Rosales, firmó el acuerdo de las primarias. «Es un mandato. No se puede borrar de un plumazo y hacer como si no hubiera ocurrido», añadió Machado.

La Plataforma Unitaria tiene hasta este sábado, 20 de abril, para que la sustitución de su candidato se vea reflejada en el tarjetón electoral. Por tanto, Machado destacó que la oposición debe elegir a alguien cuanto antes.

«Insisto que esa reunión debe tener lugar, a la mayor brevedad. Yo he dicho que estoy dispuesta a participar con los partidos de la PU, que también han afirmado estar dispuestos a ello», apuntó Machado.

