﻿ María Corina dice que la oposición está lista para una "negociación seria" con el chavismo para la transición

La líder de la oposición, María Corina Machado, afirmó que al chavismo le conviene negociar con la oposición antes de que el pueblo hable el 28 de julio.

«Está en el mejor interés de todos, incluso del propio Nicolás Maduro, de plantear y aceptar una negociación seria que dé garantías a las partes y nos permita avanzar por una transición negociada. Pero, si él se niega a hacerlo, como ha hecho hasta ahora, llegará el 28 de julio y hablará el pueblo y los eventos se desencadenarán de manera distinta», señaló en una entrevista para Blu Radio.

Durante la conversación, María Corina aclaró que la oposición no forma parte del nuevo diálogo entre Maduro y Estados Unidos.

«Nosotros no estamos involucrados en esa negociación», señaló. A pesar de esto, insistió en que la oposición está dispuesta a negociar con el chavismo. «Le hemos ofrecido no solo a Nicolás Maduro, sino a representantes de distintos sectores del régimen, nuestra disposición a establecer una negociación seria con garantías para las partes. Obviamente, el contenido de esa negociación no es prudente, razonable hacerlo público, porque además la negociación no se ha dado”, indicó Machado.

En caso de que este proceso de negociación no ocurra, adelantó lo que se vendrá para Venezuela en caso de que Edmundo González gane. «Nosotros vamos a establecer un sistema de justicia donde se garanticen los derechos a todos los venezolanos, derechos que ellos nos han negado. Pero nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos con la historia. Si hay sentimientos que animan este proceso es de reunificación, convivencia y justicia, nunca jamás de venganza y persecución, eso son ellos, no nosotros».

#VenezuelaVotaYCobra 🇻🇪 @MariaCorinaYA ratificó que la oposición está lista para una “negociación seria con garantías” para la transición 📌»Está en el mejor interés de todos, incluso de Maduro, aceptar una negociación seria» 📌@MariaCorinaYA dijo que la oposición no está… pic.twitter.com/eZgqPfGtBm — EVTV (@EVTVMiami) July 10, 2024

VIAJE AL ORIENTE DEL PAÍS

María Corina ofreció la entrevista mientras se trasladaba hacia el estado Anzoátegui, donde tendrá una nueva concentración. En este sentido, admitió que se ha sorprendido con el gran número de personas que la reciben en cada rincón de Venezuela.

“Lo que está pasando en Venezuela es un movimiento social que ha salido de las entrañas de la sociedad venezolana, que ha conmovido desde los campesinos, las madres, los maestros, los estudiantes, los pensionados, los que estamos adentro y los que estamos afuera», manifestó.

«Esto ha sido un movimiento inédito como nunca antes ha existido y es un movimiento que claro es por la libertad y la liberación de Venezuela, pero sobre todo un movimiento por la unión de la familia, hacer que los que se han ido regresen, nuestros hijos de vuelta en casa, para darles un país donde puedan vivir con dignidad y que se sientan orgullosos de ser venezolanos”, señaló.

Para finalizar, insistió que lo que está ocurriendo en Venezuela ya no tiene vuelta atrás.

«La gente tiene la conciencia de que somos mayoría y cada ciudadano está dispuesto a defender su voto. Lo que nosotros hoy en día tenemos es una avalancha de votos y una organización para defenderlos, como nunca antes había existido», concluyó.