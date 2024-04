﻿ María Corina dice que se ha reunido con todos los partidos: "Las puertas están abiertas, pero sin manipulaciones"

La líder opositora, María Corina Machado, afirmó que está dispuesta a negociar con Manuel Rosales siempre y cuando se trate de un proceso transparente.

«Yo he estado teniendo reuniones con todos los partidos que conforman parte de nuestro comando, que han venido para acá. Yo siempre he tenido las puertas abiertas y los brazos abiertos. Eso sí, con la verdad por delante y sin manipulaciones«, respondió cuando le preguntaron sobre el gobernador del Zulia.

«Lo que yo no voy a aceptar es que se tergiversen nuestras posiciones que son claras y nítidas y los venezolanos saben cuáles son. Yo recibí un mandato y lo vamos a cumplir», añadió.

«LOS VENEZOLANOS SOLO TENEMOS DOS OPCIONES»

Durante la rueda de prensa, María Corina dejó claro los escenarios que enfrentan en la actualidad.

«Creer que esto se resuelve o se limita a una candidatura es no entender nada. Nosotros estamos dando una lucha espiritual y los venezolanos entendemos que esto se basa en la confianza. La confianza no se puede regalar, la confianza se construye, se gana, con la palabra, con la verdad y de eso se trata, decirle la verdad a los venezolanos», asentó.

La líder opositora señaló que los venezolanos expresaron su verdad el pasado 22 de octubre en las primarias.

«Aquí hay dos opciones, el candidato que nos va a representar el 28 de julio lo elige la gente o lo elige Maduro, esa es la decisión. ¿Vamos el 28 de julio para ganar o ya derrotados? Aquí nosotros no aceptamos la sumisión. Nosotros exigimos que se respeten nuestros derechos y por eso mantenemos la candidata de la Unidad, si no permiten que yo me inscriba es Corina Yoris, pero tenemos hasta el 18 de julio para lograr que yo pueda inscribirme», concluyó María Corina.