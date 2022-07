María Corina Machado: "Estamos dispuestos a medirnos porque el país necesita una conducción política"

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, aseguró que están dispuestos a "medirse" porque el país necesita una conducción política.

"Estamos dispuestos a medirnos porque Venezuela necesita una conducción política y un liderazgo que no se entregue y que no se rinda; y que cumpla su palabra y su compromiso", indicó Machado al leer el comunicado con los acuerdos alcanzados en la séptima Junta Federal del partido.

Asimismo, comentó que Vente Venezuela sí cree en la reconquista del voto; "pero no en las simulaciones".

"Elevamos el llamado a la lucha sin tregua para derrotar a la tiranía", dijo.

María Corina (@mariacorinaya) desde la #JuntaFederal2022 de Vente Venezuela: Vamos a enfrentar al régimen y sus cómplices en todos los terrenos pic.twitter.com/9ulOMuQx78 — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) July 11, 2022

EL MENSAJE DE MARÍA CORINA MACHADO

María Corina Machado señaló que desde Vente Venezuela están dispuestos a "enfrentar" al chavismo "y todos sus cómplices, vístanse del color que se vistan, en todos los terrenos".

"No vamos a permitir lo que buscan blanquearle la cara al régimen. No vamos a ser complacientes con ninguno de sus cómplices. Y que no vamos a caer en trampas, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados", expresó.

Sin embargo, manifestó que están consientes de los riesgos que esto significa. "Estamos dispuestos a asumirlos. No le vamos a fallar a los venezolanos, pero los necesitamos".

Destacó que los venezolanos padecen "el horror que de manera intencional este régimen ha buscado producirnos"; pero afirmó que Venezuela "está dispuesta a luchar hasta lograr nuestra liberación".

"Queremos enviar un mensaje a todos los ciudadanos de Venezuela, dentro y fuera del país; a todas las personas que forman parte de las organizaciones de la sociedad civil y de los partidos políticos; incluso en aquellos cuyas cúpulas los han traicionado. Les decimos que les abrimos los brazos para luchar juntos", aseveró.

LA "FALSA OPOSICIÓN"

María Corina Machado sostuvo que para derrotar al chavismo "primero hay que derrotar a la falsa y cómplice 'oposición'".

"Muchos supuestos 'opositores' se han entregado y nos han traicionado. Que es muy difícil volver a confiar, después de tantos engaños. Y que, por encima de todo, la enorme Venezuela decente no se rendirá jamás, hasta lograr la liberación de Venezuela y que se haga justicia. Cuenta conmigo y Vente Venezuela", dijo.

Además, apuntó que saben que "enfrentan criminales sin escrúpulos que han saqueado el país y comprado a mucha gente. Que están dispuestos a todo para mantenerse en el poder desangrando a Venezuela".