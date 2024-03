«Me dijo que me iba a desmembrar»: El espeluznante relato de una de las 20 víctimas del acosador cibernético de Maracaibo

«En su mensaje me dijo que me iba a desmembrar», ese fue parte del desgarrador relato de una de las 20 víctimas del acosador cibernético de Maracaibo (Zulia), identificado como Carlos Fabián Barrios Chirinos.

El joven, de 20 años de edad, amenazó de muerte a más de 20 estudiantes femeninas. Esto, valiéndose de las redes sociales y de sus conocimientos de informática para hackear las cuentas de sus víctimas.

Actualmente, se encuentra preso. Sin embargo, el terror en sus víctimas sigue presente. Es la situación que vive Sophia, quien relató en una entrevista concedida a Noticia al Día parte de todo lo que sufrió por culpa de Barrios Chirinos.

Ella destacó que la primera denuncia contra Carlos Fabián Barrios Chirinos la formalizó en 2018. La hizo ante la Policía de Maracaibo en compañía de sus padres, cuando todavía era una menor de edad.

Asimismo, detalló que la segunda denuncia la realizó el año pasado. Tomó esta determinación, cuando sitió que los mensajes eran cada vez más atemorizantes y frecuentes.

LA AMENAZA MÁS ABRUMADORA

“El punto más álgido de esta situación fue cuando me escribió en Instagram. En su mensaje me dijo que me iba a desmembrar y que iba a esconder cada parte de mi cuerpo por toda la ciudad a ver cuánto tiempo iban a tardar en encontrarme. Desde entonces yo no puedo ir a un centro comercial sola sino es con mis padres. En la universidad tampoco puedo estar sola. Tanto es así, que mis amigos me tienen que acompañar al carro cada vez que mi papá viene a buscarme”, agregó Sophia.

“Lo conocí en el colegio, pero nunca hablamos porque se la mantenía solo sin hablar con nadie. Le gustaba una de mis amigas, pero como ella no le correspondió, empezó a escribirme para que le pasara fotos y videos desnuda. Cosa que nunca en mi vida he hecho porque soy una mujer de principios y tampoco tengo necesidad de eso. Muchas veces me amenazó de muerte y también a mi familia”, recordó.

DETENIDO

Barrios Chirinos, quien fue descrito desde muy joven como chico solitario, ahora está detenido. Tras su arresto fue imputado en el Palacio de Justicia del estado Zulia de cuatro delitos. En concreto, se le imputó por violencia contra la mujer, entre los que destacan acoso u hostigamiento y revelación de data.

Sus compañeros de clase, en el colegio Nuestra Señora de Lourdes de Maracaibo, apuntaron que siempre fue una persona aislada. De hecho, se reveló una situación, que para muchos, fue el detonante de su conducta.

Según versiones, todo comenzó cuando cumplió 14 años. En ese entonces, se enamoró de una muchacha, quien era su compañera de clases. Sin embargo, no fue correspondido y, al parecer, este rechazo lo llevó a cometer la serie de delitos ya mencionados.