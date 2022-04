“Me toca cargar hasta siete tobos”: Habitantes de Los Mecedores deben lavar en la Cota Mil por falta de agua

Al menos 10 sectores del barrio Los Mecedores padecen por la falta del servicio de agua y deben hacer lo posible para llenar sus tobos; envases y pipotes para poder cocinar, bañarse y lavar.

Una antigua construcción, que conectaría a través de un túnel a Caracas y la Guaira, ubicada en la Cota Mil; se convirtió en un lugar donde los vecinos de los sectores afectados se acercan a bañarse, lavar y cargar agua.

La señora Gladys Paéz, reveló a Caraota Digital, que debe subir a la construcción de la Cota Mil a las 6:00 am para lavar la ropa de su familia.

Por su parte, Benito González, junto a otros vecinos hicieron un sistema de mangueras que conectan desde el agua que corre por la construcción, la cual proviene del Ávila, para poder abastecer de agua a varios sectores de Los Mecedores.

Al llegar a la zona de la construcción donde se bañan, nos dijeron las personas que estaban ahí que el agua que está en el pozo está contaminada con una sustancia que habrían agregado para secar el área y poder construir.

Por su parte, los vecinos de Mecedores, alegaron que deben conectar mangueras en otras partes de la zona baja para poder llenar en sus casas, incluso cargan agua por largas horas.

Amanda Medina es una de ellos, quien se levanta desde las 6:00 am todos los jueves a cargar agua y después se rebusca ayudando a los vecinos.

Sofía López, otra entrevistada, relató que cada vez que llega el agua en la zona baja le prestan una manguera todo el día para que pueda llenar y limpiar.

“Yo tengo rato que no lavo, porque no me alcanza el día, se me hace difícil, hay mucha ropa sucia”, expresó.