Metro de Caracas realizó encuesta de su servicio y así fueron las imperdibles respuestas de los usuarios

El Metro de Caracas realizó en su cuenta de Twitter (X) una encuesta sobre la calidad del servicio que ofrecen, la cual estuvo bastante lejos de obtener un resultado positivo ya que los usuarios coincidieron en que es bastante deficiente.

«¿Cómo valora usted el servicio del Metro?», dice la consulta hecha por el transporte subterráneo. Para responder, agregaron las siguientes opciones: Excelente, muy bueno, bueno y regular. Allí se impuso este último con una amplia votación del 86,1%.

Sin embargo, los internautas no se limitaron solo a eso. No pasaron por alto que el Metro de Caracas no agregara la opción «Malo» y se lo hicieron saber en los comentarios.

«¿Malo y muy malo dónde está?», «Faltó la opción «Espantoso. Lo uso sólo porque las camioneticas son aún peores»», «Ustedes están muy claros que el servicio es tan pésimo que no se atreven a poner la opción», «Faltó la opción de malo, no seas tímido», opinaron los usuarios.

«Al condicionar las respuestas sin opción a la verdadera opinión, dejas en claro que hasta ustedes saben que su servicio es deficiente y pésimo. Está encuesta es como tapar el sol con un dedo», añadió alguien más.

¿Cómo valora usted el servicio del Metro? — Metro de Caracas (@metro_caracas) February 10, 2024

TAMBIÉN MENCIONARON LAS DEFICIENCIAS

Ni cortos ni perezosos, los usuarios también resaltaron las deficiencias que existen en el Metro de Caracas.

«Vagones sin aire, llenos de buhoneros, los trenes tardan una eternidad en llegar y en salir, con muchas paradas largas. Las estaciones con las escaleras mecánicas dañadas y sin mantenimiento. Empleados con cara de perro rabioso», criticó un ciudadano.

Otro más recalcó que los operadores del tren «son unos abusadores. Dejan esperar hasta 30 minutos a que pase uno».

«Sigue habiendo demasiados retrasos y averías que hay que solucionar. En casi ningún vagón funciona el aire, con lo que el calor nos crea grandes problemas. Llegamos sudados al trabajo, se nos baja la tensión, algunos se desmayan», manifestó un usuario más.

La publicación acumula más de 230 respuestas con comentarios similares los cuales el Metro de Caracas optó por no responder ninguno.