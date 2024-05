“Mi discapacidad no me impide luchar”: El llanto de una mujer al ver a María Corina en Falcón

La líder opositora, María Corina Machado, acudió este miércoles a Yaracal en Coro, estado Falcón, donde cientos de venezolanos se concentraron para recibirla.

Uno de los momentos más conmovedores durante su visita ocurrió cuando conversó con una mujer en silla de ruedas.

«Dios te bendiga, si supieras cuanto he orado por ti. Yo soñé, Dios me lo reveló. Estoy luchando, mi discapacidad no me ha impedido luchar. Estoy llorando porque tengo muchos años orando por ti», le dijo la mujer a María Corina.

¡Esta es una lucha espiritual y por eso la vamos a ganar! Escuchen el testimonio de esta venezolana desde Yaracal.#Falcón pic.twitter.com/s4OVJcEz5k — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) May 1, 2024

Ambas se abrazaron durante casi un minuto y posteriormente la líder opositora siguió su camino, con un papel en la mano entregado por la mujer.

Posteriormente, María Corina envió un mensaje inspirador a todos las personas que acudieron a la concentración. «Estoy conmovida por tanto amor que he sentido aquí. Esta lucha que estamos dando es sobre todo espiritual. Dios está con nosotros y vamos a unir a todos los venezolanos».

No obstante, el Comando con Venezuela denunció varios hechos irregulares durante la visita a Falcón.

«Denunciamos que el régimen, a través de Diosdado Cabello, busca episodios de confrontación en Coro, donde convocamos nuestra actividad de hoy con María Corina. Movimos el punto por seguridad y ellos también lo movieron», denunció a través de Twitter (X).