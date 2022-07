Migrantes venezolanos regresan al país pero no para quedarse: "El se arregló, no existe"

Pese al discurso de las autoridades controladas por la administración de Nicolás Maduro, hay historias que constatan que los venezolanos regresan al país, pero no para quedarse, al menos es el caso de un sector que sigue viendo inviable prosperar económicamente en Venezuela por mucho que digan que se "arregló".

Como un “toque y despegue” define su paso por Venezuela, por ejemplo, el periodista Luis Malpica durante una entrevista concedida a la Voz de América (VOA).

“En cuánto tiempo, no lo sabemos (...) Quisiéramos irnos a otro país, pero no del continente”, aclaró luego de haber migrado a Colombia, donde confesó no encontró las oportunidades que buscaba.

Malpica relató que salió de Venezuela a finales de 2018 por la frontera terrestre, cuando aún había escasez de alimentos y productos básicos, uniéndose al éxodo de los más de seis millones de venezolanos que contabiliza en la actualidad la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Llegar a un país con condición normal es un golpe, un shock", rememoró. "Ir a una panadería a las 9:00 de la noche y comprar un litro de leche, pan, jamón y queso (...) A uno aquí en Venezuela se le había olvidado prácticamente cómo era eso”, señaló.

SU VIDA EN COLOMBIA

En las calles de Cereté, un municipio agropecuario del norte de Colombia, Malpica trabajó montado en bicicleta, vendiendo perros calientes, destacó al mencionado medio de comunicación.

Sin embargo, el joven venezolano confesó que “no fue fácil, los primeros meses". "Fueron bastante deprimentes, podía llegar llorando porque no vendía. Había días que no quería ni salir”, dijo.

A su situación se sumó la llegada de la pandemia. No pudo salir a las calles a trabajar más. Es por ello, que decidió regresar a Venezuela. Pero tiene claro algo: “El Venezuela se arregló, no existe, es un mito, obviamente”, subrayó Malpica, quien mira el país como uno para "sobrevivir".

Venezuela atraviesa desde hace años una profunda crisis política, social y económica atribuida a la caída de los precios del petróleo y a poco más de dos décadas de malas administraciones de gobiernos socialistas.

Millones de personas han caído en la pobreza, inicialmente en medio de una gran escasez de alimentos y medicamentos, seguida de la imposibilidad de comprarlos por la brutal pérdida del poder adquisitivo en un escenario de bajos salarios y una inflación galopante que llegó incluso a hiperinflación.