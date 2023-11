Ministerio Público reabre el caso del rapero Canserbero a casi nueve años de su muerte

El Ministerio Público (MP) ordenó este sábado reabrir el caso de Tyrone José González Orama, el rapero conocido como Canserbero, quien murió en enero del año 2015, informó el fiscal Tarek William Saab.

«El MP luego de solicitar recientemente al juez 8 Control de Aragua que no acordará concluir el caso «Canserbero», relacionado con el lamentable fallecimiento de Tirone González, ha designado la Fiscalía 85 Nacional Plena para en base al clamor de familiares y amigos reabrir el caso de dicho icónico artista», escribió Saab en su cuenta de Twitter (X).

Asimismo, dijo que ordenó inmediatamente una serie de diligencias de investigación. En específico, una «inspección Técnica del sitio del suceso, levantamiento planimétrico y citaciones de testigos presenciales y referenciales».

También se ordena a «una evaluación del protocolo de autopsia para verificar la viabilidad de una exhumación». Además, mencionó que también se llevarán a cabo otras diligencias «de interés criminalístico y forense».

MUERTE DE CANSERBERO

Canserbero es una de los artistas más célebres de Venezuela. Además ha colado como uno de los mejores en la cultura del rap dado el contundente mensaje de sus letras.

La muerte del intérprete de temas como «Es Épico», «Llovía» o «Cuando vayas conmigo» siempre ha estado rodeada de un halo de incertidumbre. Esto se debe a las distintas versiones contradictorias.

Al «Can» lo encontraron muerto en las afueras de un edificio de la urbanización Andrés Bello de Maracay. Una de las afirmaciones era que se lanzó desde el décimo piso del apartamento.

Supuestamente, Canserbero estaba en la vivienda con su amigo Alfonzo Molnar, dado que quería ayudarlo porque presuntamente, el artista padecía esquizofrenia. Ese mismo día, Molnar murió apuñalado. Su esposa y única testigo, dijo que el rapero entró, apuñaló a Alfonzo y luego se quitó la vida al lanzarse por la ventana.

No obstante, hermanas del rapero desmintieron la versión de la esposa de Molnar afirmando que él no padecía una enfermedad mental. Además indicaron que de haber apuñalado a Molnar, Canserbero debía tener las manos ensangrentadas, lo cual no fue así.