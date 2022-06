Mira en tiempo real cómo va el paso del ciclón tropical que afectará a varios estados del país

Un ciclón tropical llegará al país en la madrugada del 29 de junio y al menos nueve estados y el Distrito Capital se encuentran en riesgo.

A través de la plataforma Zoom Earth, se puede ver el recorrido del fenómeno meterológico que ya se encuentra cerca de Trinidad y Tobago.

La plataforma destacó en sus redes sociales que se esperan "fuertes lluvias, inundaciones repentinas y vientos con fuerza en las islas de Barlovento y el noreste de Venezuela".

De igual forma, resaltaron que el desarrollo del ciclón en el territorio es incierto, pues dependerá de su "interacción con la tierra en los próximos días".

El mapa satelital registró advertencias de tormentas en Granada, Trinidad y Tobago y los estados venezolanos Nueva Esparta y Sucre, el último se encuentra bajo vigilancia.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (CNH), el pronóstico es que la tormenta Bonnie se forme cerca del sur de las islas de Barlovento y la costa nororiental de Venezuela, para luego transformarse en huracán el fin de semana.

La plataforma Zoom Earth predijo su recorrido por el territorio nacional, con especial énfasis en Nueva Esparta, Sucre, Distrito Capital, Falcón y Zulia. Además detalló que Aruba, Curazao y Bonaire presentaron advertencia de tormenta tropical.

El llamado potencial ciclón dos se podría transformar en la segunda tormenta de la temporada de huracanes en el Atlántico en lo que va de año. Del mismo modo, sería el primer huracán en toparse con la frontera de Panamá y Costa Rica el fin de semana, recogió El Nuevo Herald.

El ciclón tenía vientos máximos sostenidos de 40mph (65km/h) y los meteorólogos pronosticaron un fortalecimiento adicional si permanece sobre las cálidas aguas del mar Caribe.

"Las condiciones parecen ser favorables para un desarrollo sobre el agua y probablemente se convierta en tormenta tropical cerca del sur de las islas de Barlovento o mientras se desplace por el mar Caribe", expresaron.

Potential Tropical Cyclone #Two in the North Atlantic earlier today. Forecast to intensify into a category 1 hurricane later this week. #PTC2 pic.twitter.com/1y5gxQblYU

— Zoom Earth (@zoom_earth) June 27, 2022