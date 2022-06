Murió niña de 5 años en un edificio Misión Vivienda, cayó al vacío desde el piso 12 por la fosa de un ascensor

Una niña de cinco años perdió la vida el pasado 2 de junio, al caer desde el piso 12 de un edificio de Misión Vivienda, en Quebrada Honda, Caracas.

Fuentes ligadas al hecho revelaron que la pequeña Danna Lucía aparentemente cayó al vacío desde la fosa de un ascensor, el cual se encontraba fuera de servicio.

Vecinos comentaron que se encontraba jugando en el pasillo la noche del jueves. En algún momento se apoyó sobre la puerta del elevador y desafortunadamente ésta cedió provocando su caída.

MURIÓ NIÑA DE CINCO AÑOS TRAS CAER DESDE EL PISO 12 DE UNA MISIÓN VIVIENDA

Los residentes del edificio escucharon un fuerte ruido y salieron a ver qué ocurría. Comenzaron a buscar a la niña en los alrededores y la encontraron en planta baja sin signos vitales, recogió Noticias Todos Ahora.

Una vecina, que prefirió resguardar su identidad, confesó al medio que el ascensor nunca ha funcionado. Agregó que las puertas de la estructura están dañadas en todos los pisos.

"Nunca ha funcionado desde que llegamos aquí. Varios pisos no están alumbrados, pero en el piso donde estamos sí. Ocurrió como a las 9:30 de la noche (...) Eso fue en cuestión de segundos, porque cuando yo subo me informan que se murió la niña. Yo salgo corriendo a buscar a mis niños y me dijeron que Danna se había ido por el ascensor", expresó.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) acudieron a la escena para iniciar las pesquisas y determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos.

Danna era la menor de cuatro hermanos y estudiaba preescolar cerca de la zona. Su madre estaba en el interior la vivienda junto a los otros tres niños al momento de su deceso.