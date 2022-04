Nazareno de San Pablo volverá a su tradicional recorrido por el centro de Caracas este 13Abr +FOTOS

El Nazareno de San Pablo volverá a hacer su tradicional recorrido este miércoles, 13 de abril, por el centro de Caracas luego de dos años de pandemia por la COVID-19.

Desde muy temprano, la feligresía acudió a la Basílica de Santa Teresa para pedir por el fin de la pandemia del coronavirus; y el cumplimiento de sus milagros.

"Miércoles Santo, día del Nazareno, ayuda para cargar la cruz de las injusticias, la pobreza y la desigualdad. Danos la fuerza y la gracia para ser hijos de la paz", expresó el cardenal Baltazar Porras.

#MiércolesSanto | Desde muy temprano la feligresía acude a la Basílica de Santa Teresa, en el centro de #Caracas, para esta gran devoción que es el Nazareno de San Pablo. A lo largo del día estaremos dando cobertura en vivo por nuestro Instagram.@bepocar @honeggermolina pic.twitter.com/ATnv06uwuc — Arquidiócesis de Caracas (@ArquiCaracas) April 13, 2022

El vicario general de la Arquidiócesis de Caracas y encargado de la Basílica de Santa Teresa, Armelim De Sousa; informó que las misas para celebrar al Nazareno iniciaron a partir de las 5:00 a.m.

Luego se realizarán cada dos horas. La última será a las 4:00 p.m., y estará presidida por el cardenal Baltazar Porras.

#NazarenoDeSanPablo | A esta hora preside la misa desde la Basílica de Santa Teresa, el Obispo de la Diócesis de La Guaira, Monseñor Raúl Biord.@bepocar @honeggermolina pic.twitter.com/vZC89AJ4AA — Arquidiócesis de Caracas (@ArquiCaracas) April 13, 2022

La procesión del Nazareno se tiene prevista que inicie a las 5:30 p.m. por las esquinas de Santa Teresa, Cruz Verde, Velázquez, Cipreses, Miracielos. Posteriormente, la avenida Lecuna, las esquinas Reducto, Miranda, San Pablo; la esquina Municipal y la Palma, para luego retornar de nuevo a su templo.

La tradición del Nazareno de San Pablo forma parte de las familias venezolanas y se le inculca a los más pequeños de la casa.

Las actividades en la Semana Santa serán vigiladas por funcionarios de Protección Civil, bomberos, policía, entre otros.

LA HISTORIA DEL NAZARENO DE SAN PABLO, LA IMAGEN CATÓLICA MÁS VENERADA POR LOS CARAQUEÑOS

La historia y anécdotas que rodean al Nazareno de San Pablo son muchas, considerada como la imagen de la Iglesia Católica más venerada por los caraqueños, en especial el Miércoles Santo, día en que los feligreses acuden a la Basílica de Santa Teresa para llevar las tradicionales orquídeas moradas, y pedir o agradecer algún milagro.

Sin embargo, pese a la pandemia, la adoración y veneración de Jesús cargando la cruz, no se ha detenido, ante la petición de que sanen los enfermos y el virus se termine

La imagen del Nazareno de San Pablo, es la devoción de todo hijo de Caracas. Es una talla en madera de pino flandes de Sevilla, España, posiblemente de Felipe de Ribas en el siglo XVII.

Dice la tradición que el escultor, después de terminar de tallar la imagen, el Nazareno se le aparece y le dice: "Dónde me has visto que tan perfecto me has hecho".

Tiempo después fue llevada a Caracas, recibiendo veneración primeramente en la iglesia de San Pablo Ermitaño, y de ahí viene su nombre de Nazareno de San Pablo.

LIMONES MILAGROSOS

Cuenta la leyenda que, en el año 1696, azotó a la ciudad una epidemia de peste del vómito negro o escorbuto, y por la devoción popular hacia la imagen, fue sacada en procesión. Durante el trayecto pasó por un huerto cercano a su templo, sembrado de limoneros, y un racimo de limones quedó enredado entre la corona de espinas del nazareno, cayendo algunos al suelo. Los devotos los recogieron, dándolos como medicina a los enfermos, quienes sanaron prontamente.

La imagen fue consagrada el 4 de julio de 1674 por fray González de Acuña, y recibió culto en la capilla de San Pablo hasta 1880.

El presidente Guzmán Blanco ordenó su derribo, levantando en el mismo lugar el teatro municipal. El mismo presidente mandó erigir en honor a su esposa, la Basílica de Santa Teresa, siendo trasladada la imagen a este nuevo templo, donde es venerada en la actualidad.