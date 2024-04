﻿ ¿Negociación en puerta? Manuel Rosales y María Corina Machado se reunirían este 3Abr

El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, y la líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, podrían reunirse este miércoles, 3 de abril.

De acuerdo a lo reseñado por la cuenta Polianalítica, el encuentro entre ambos voceros de la oposición se daría por intermediación de Omar Barboza, secretario de la Plataforma Unitaria Democrática.

«Por sellarse acuerdo en la Plataforma Unitaria», señaló el medio.

Este martes, el Comando de Campaña de María Corina Machado desmintió que la opositora tenga entre sus planes negociar un apoyo a Manuel Rosales como candidato presidencial.

«En este comando, incluida María Corina Machado, seguimos enfocados en la inscripción de nuestra candidata Corina Yoris. Ella representa a la Unidad y el mandato de los venezolanos en la primaria», indicó en su cuenta en Twitter(X).

Y es que, de acuerdo a fuentes cercanas al medio AlbertoNews, se habrían realizado varias reuniones entre emisarios de ambos políticos.

En ese sentido, María Corina Machado y Manuel Rosales llegarían a un acuerdo en el que la líder de Vente Venezuela lo apoyaría en su candidatura presidencial, pero sería «con la condición de ser la vicepresidenta de un eventual Gobierno opositor».

Las fuentes habrían señalado que con esta decisión Machado abandonaría sus aspiraciones presidenciales y «disminuiría las tensiones en la Plataforma Unitaria rumbo a las elecciones presidenciales».

LA CANDIDATURA DE MANUEL ROSALES

Vale recordar que la semana pasada Corina Yoris fue consultada sobre si existe la posibilidad de haber un pacto o alguna negociación entre Rosales y María Corina.

«Esas cosas no se pueden descartar. Tenemos abierto un abanico de posibilidades y debemos mostrar fuerza y unidad, que es lo que va a garantizarnos llegar hasta el final», indicó.

Incluso el propio Manuel Rosales señaló que a falta de cinco minutos para que cerrara el sistema en el CNE, la Plataforma Unitaria no le había pasado otro nombre.

«Tenía que tomar una decisión y la tomé. Muchos partidos me pidieron esa noche que diera un paso e irán apareciendo. Muchos se cubren esperando que pasen las tempestades que ocurren en las redes y tienen razón, pero a Venezuela hay que darle la cara», añadió.

«Por esa razón yo inscribí mi candidatura, pero me han desatado una guerra por las redes. Están gastando millones de dólares, inventando, calumniando, diciendo mentiras. Que si yo soy el candidato de Maduro, que Dios y la Virgen me amparen y me favorezcan. Que si yo negocié con Maduro, ¿Qué negocié? ¿Para quedarme como gobernador? Yo seré gobernador hasta que el Zulia decida que yo esté en la gobernación del estado», concluyó.