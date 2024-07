Nicolás Maduro Guerra sobre las elecciones del 28Jul: «Si Edmundo gana, entregamos y seremos oposición, listo»

Nicolás Maduro Guerra, diputado a la Asamblea Nacional electa en 2020, aseguró que si su padre pierde en las elecciones del 28 de julio entregarán el poder como corresponde y seguirán ejerciendo, esta vez desde el lado opositor.

«Si Edmundo gana, entregamos y seremos oposición, listo. No nací en la presidencia, mi papá no nació siendo presidente. Yo nací en El Valle, estudié en un colegio público. Y si todo acaba para ser oposición, somos. Yo no sé si nos aguantan de oposición, somos un fastidio», dijo en una entrevista para el diario El País.

«La historia ha demostrado que el día que nosotros no ganamos, nosotros reconocemos. Siempre, todas las elecciones, cada una. Por lo menos, las dos nacionales que no han sido favorables. La reforma constitucional de 2007, recuerdo, estábamos en Miraflores, salió Chávez y dijo: ‘No ganamos, punto, ya perdimos la reforma’. Y en 2015, apenas el CNE dio el resultado, reconocimos. Tenemos que ver ese porcentaje de la población que no votó por nosotros. Ver cómo construimos un gran consenso nacional, no solo desde lo político, que es crucial para la dirección de un país, sino desde lo social, desde lo económico», asentó.

NICOLÁS MADURO GUERRA Y EL CHAVISMO

No obstante, expresó su confianza en que el chavismo resultará victorioso el domingo. «Nosotros vamos a ganar. Soy aprehensivo con algunos medios de comunicación internacionales. No a un punto extremo, pero sí creo que están muy sesgados, que no ven, no están en la calle».

A pesar de esto, Maduro Guerra sabe que las encuestas del chavismo pueden fallar.

«A nosotros nos dicen que la victoria será holgada. Yo no quiero ser triunfalista, a mí no me gusta el triunfalismo porque, por ejemplo, en 2015 nosotros teníamos unas encuestas que nos daban ganadores por estrecho margen y todas se pelaron. Ahora hemos diseñado un nuevo mecanismo de medición a través de Big Data, a través de focal (recopilar opiniones en grupo). A través de las mismas encuestas, cruzando todos esos datos, y nos da un número de entre 8 y 10 %, el más conservador», dijo.