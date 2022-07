"No buscamos un candidato presidencial": Habló secretario de UNT Diverso sobre primarias en la comunidad LGBTI

El secretario nacional de Un Nuevo Tiempo (UNT) Diverso, Lenin Starlyn, aseguró este viernes que "no hay un consenso de la población LGBTI en asistir a un proceso de primarias" para elegir a un candidato presidencial que los represente en las elecciones previstas para 2024.

"No hay un consenso de la población LGBTI en asistir a un proceso de primarias, ni de elegir a un candidato. Eso es salirnos del norte que estamos buscando que es la igualdad de derechos", comentó.

En ese sentido, indicó que la población LGBTIQ+ "no quiere un partido político único, no buscamos un candidato presidencial. Esas son aspiraciones personales de un grupo de activistas, más no de toda la población diversa".

Durante una entrevista ofrecida a Caraota Digital, expresó que desde UNT Diverso están es promoviendo abiertamente "la formación de un liderazgo, la incidencia pública; pero haciendo una política pública responsable y no sectaria".

LAS PROPUESTAS DESDE UNT DIVERSO

Lenin Starlyn sostuvo que desde UNT Diverso han trabajo con varias alcaldías para lograr acuerdos en contra de la discriminación.

"Estamos llevando a cabo jornadas de sensibilización y formación a las autoridades electas del partido. Ya hemos avanzado en distintas actividades. Por ejemplo, en El Hatillo logramos ratificar un acuerdo en contra de la discriminación. Hemos avanzado en una ordenanza para todo tipo de discriminación en Baruta. Hemos tenido discusiones en San Diego. Estuve hace poco en una gira por el estado Zulia", contó.

Destacó que el plan operativo que tienen desde UNT Diverso es "profundizar desde la educación en derechos humanos y la incidencia pública, la promoción de nuevos liderazgos LGBTIQ+ y ser una ventana de inclusión y de no discriminación".

Starlyn acotó que próximamente iniciarán junto al alcalde del municipio San Francisco de Maracaibo, Gustavo Fernández, las mesas de trabajo para la ordenanza municipal contra todo tipo de discriminación.

"Nuestra propuesta es presionar en las alcaldías y gobernaciones para avanzar en políticas públicas inclusivas y la formación de nuevos liderazgos. A nivel nacional, acompañar las demandas sociales como es la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión en Venezuela, una problemática muy grande", expresó.