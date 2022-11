"No debí haber dicho eso": Benedetti llamó "pendej..." a Guaidó y fue regañado por Petro

El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, pidió disculpas este miércoles al líder opositor, Juan Guaidó, por ofenderlo recientemente.

“No debí haber dicho eso y si hay que pedirle excusas a la oposición, se le pide excusas a la oposición y al mismo Guaidó, pero a la larga yo creo que es una mala forma de expresarme”, declaró a la prensa.

Al ser preguntado si recibió un llamado de atención por sus comentarios poco profesionales, admitió que desde el Gobierno de Petro le dieron un “regaño suave”.

Para finalizar, aseguró que “siempre he estado dispuesto a reunirme con él”. De esta manera, Benedetti se contradice después de haber dicho que Guaidó “no es nadie”.

🇨🇴🚨 Armando Benedetti admitió que Gustavo Petro le llamo la atención por insultar a Juan Guaidó: “Si hay que pedirle excusas, se le pide excusas” pic.twitter.com/zxI8K6H2Hg — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) November 9, 2022

FUERTES CRÍTICAS A BENEDETTI

A raíz de sus comentarios inapropiados y fuera de lugar, el embajador Armando Benedetti recibió fuertes críticas desde todos los sectores en ambos países.

En una entrevista para Efecto Cocuyo, el diplomático calificó de "pendejo" y "huev.." al líder opositor Juan Guaidó.

"Veo que Guaidó me atacó… Este huev.., ¿Qué me va a atacar? ¿Qué es lo que le pasa?", expresó el diplomático sobre cuestionamientos realizados por Guaidó tras su nombramiento como embajador en Venezuela.

"Entonces yo venía picado de culebra y cuando yo llegué aquí a Caracas yo dije que vi que él no era nadie. Y como siempre me pareció un pendejo, no ahora sino de cuando era senador", agregó.

Los comentarios de Benedetti comprometieron el papel de mediador de Gustavo Petro en las negociaciones entre la Plataforma Unitaria y la administración de Maduro en París.

La diputada de la Asamblea Nacional de 2015, Olivia Lozano, indicó “la beligerancia activa de Armando Benedetti a favor de la dictadura, podría descalificar a Colombia, como un mediador válido y natural que podría favorecer la resolución de una crisis política y humanitaria, que ha obligado a huir a más de 7 millones de venezolanos”.

En este sentido, la dirigente opositora hizo un llamado al presidente Gustavo Petro y el canciller Álvaro Leyva. "Si tienen genuino interés en que Colombia forme parte de la solución de la grave crisis venezolana, urge hacer revisión de la actitud irrespetuosa de Armando Benedetti hacia el pueblo venezolano y el drama que vive".