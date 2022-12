No eran los que se decían: este es el embajador que Maduro mandará para Brasil

Nicolás Maduro nombró el jueves a Manuel Vicente Vadell como su nuevo embajador en Brasil a partir del 1 de enero, cuando retomará relaciones con el gigante sudamericano tras la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva.

Maduro informó en sus redes sociales que designó a Vadell como su representante diplomático en Brasil. Sin embargo, la decisión todavía debe ser aprobada por la Asamblea Nacional electa en el 2020.

“Linda noche, arropada por el frío navideño en nuestra ciudad capital, me reuní con el Lcdo. Manuel Vicente Vadell, quien me trajo muy buenas noticias. He decidido designarlo como nuevo embajador de Venezuela en la República Federativa de Brasil”, expuso.

El domingo, 1 de enero, Lula llegará a la presidencia de Brasil. En tal sentido, el dirigente de izquierda, cercano aliado del chavismo desde hace décadas, restablecerá las relaciones con Maduro, rotas por el presidente Jair Bolsonaro en 2019.

AL FINAL FUE OTRO EMBAJADOR A BRASIL

La designación de Vadell sorprendió a los ciudadanos. En los últimos días, corrieron rumores sobre el nombramiento de Maikel Moreno, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), o de Tibisay Lucena, expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), para el cargo.

“¿Quién será designado como embajador? En el TSJ se asegura que los posibles candidatos son Tibisay Lucena y Maikel Moreno”, apuntó en sus redes sociales el periodista Eugenio Martínez.

Sin embargo, el chavismo optó por nombrar a Vadell, antiguo cónsul de Venezuela en São Paulo. De acuerdo al ministro de Comunicación de la administración Maduro, Freddy Ñáñez, su misión será “consolidar las nuevas relaciones bilaterales” con Brasil.