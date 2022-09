¿No eres de La Bombilla? El relato viral de un robo en Caracas, parece nuevo modus operandi

Un nuevo robo en las calles de Caracas se viralizó a través de las redes sociales; la denuncia reveló lo que parece ser un nuevo modus operandi de los delincuentes.

Fue el joven periodista Reinaldo Villanueva, conocido como @EsReinaldoV en Twitter, por cierto -excompañero de labores de Caraota Digital- quien relató los oscuros minutos que vivió en los pasillos del Unicentro El Marqués, en La California.

Con pistola en mano: Así me amenazaron de muerte en el Unicentro El Marqués. Hoy, me levanté animado porque iba a buscar información de cuándo comenzaban las inscripciones en la universidad ya que planeo estudiar informática, segunda carrera que decidí iniciar... 1/12 — Reinaldo Villanueva 🇻🇪 (@EsReinaldoV) September 20, 2022

"Tras hacer mis diligencias noté que en la estación Altamira (del Metro de Caracas), un sujeto de aspecto algo extraño empezaba a mirarme; sin embargo, no lo di importancia. Al bajarme en La California quise ingresar al Unicentro El Marqués, mientras caminaba el sujeto decidió amenazarme con un arma de fuego, asegurándome que yo me parecía a otro delincuente que mató a su hermano en el barrio La Bombilla de Petare", inició su relato.

Contó que su reacción fue dialogar con el delincuente explicándole que nunca había ido hasta esa zona de Petare (este de Caracas) y que por supuesto jamás había matado a alguien.

Agregó que tras una acalorada discusión el sujeto le preguntó "¿De pana, no eres de la bombilla?". "Mi respuesta, por supuesto, seguía siendo negativa", aclaró.

Cuando pensó que todo se había resuelto, vino la otra parte del angustiante momento, uno de los tantos que ya forman parte de los matices de Caracas.

Le dijo: "Hoy volviste a nacer, pero eso sí te digo, si sales corriendo o intentas algo te doy"; el estudiante pensó que con eso terminaba el momento pero no, el hombre siguió con su performance:

"Sí, pero antes sálvame ahí que no te di"... "El muy desgraciado quería que le agradeciera por no matarme. Saqué un bolívar que tenía en el bolsillo, intenté fingir que no tenía más dinero, pero momento seguido me obliga violentamente a abrir mi billetera en la que traía $6, bueno... le ofrezco el billete de $1", escribió Villanueva.

"Ya ahorita, me siento frustrado; cansado, desanimado. Quiero llorar. Crecí en un barrio de Caracas donde la violencia era el pan nuestro de todos los días. Mi familia me educó, reforzó mis valores y me preparó para que no formará parte de ese mundo horrible que veía", comentó sobre el terrible episodio.

¿NUEVO MODUS OPERANDI EN CARACAS?

El relato de Reinaldo Villanueva como era de esperar generó reacciones en las redes sociales, incluso fueron varias las personas que contaron habían vivido situaciones parecidas en otros puntos de la capital.

"Por lo visto esto es nuevo modo de operación. Me pasó casi lo mismo hace 2 sábados frente a Parque Cristal", le respondió el usuario @jorgeborjas123.

"No fui ni robado ni amenazado con pistola, un tipo moreno con pinta de albañil, comenzó a caminar a mi lado preguntándome si vivía en Petare, diciéndome que me parecía al que mató a su hermano. Entonces le dije con calma pero con tono firme; tú lo que estás es pelao, yo no vivo en Petare. Entonces me preguntaba a cada rato en dónde vivía y yo le respondía que no le iba a decir. Me preguntó unas 6 veces", le respondió.

Pero yo seguía caminando hacia la estación Parque Miranda a un lugar en el que siempre hay policías. Ya cuando me tenía harto con la preguntadera, le dije: ¿Para qué quieres saber?, si te quieres venir a vivir conmigo estás equivocado porque yo cojo solo mujeres. — Jorge O. Borjas B. (@jorgeborjas123) September 21, 2022

"Así fue como lo malandreé y me lo quité de encima. El tipo cruzó la calle y se fue por la calle de la bomba de gasolina al lado de Parque Cristal. Por lo visto, el cuento del hermano muerto, es el nuevo que se inventaron para robar", agregó.

Otros están seguros que no se trata de confusiones, sino de formas de robar a los transeúntes de Caracas:

Pienso lo mismo, claramente no fue ninguna "confusión", todo fue una táctica de psicoterror. Puedo estar seguro de que el malandro ese ni armado andaba. Es simple, quien va a ejecutar un robo de verdad, de una te lanza el "quieto". — Luis Rangel 💪🏼👨🏻‍💻 (@lrangel25) September 21, 2022

Hasta el ex dirigente estudiantil Hasler Iglesias contó su experiencia con un episodio similar que vivió en la puerta de su casa.

El año pasado a unos 10 metros de la puerta de mi casa en Caracas me agarraron a golpes entre dos tipos diciendo que yo “había violado a la hermana de uno de ellos”. Me robaron el teléfono y el efectivo. Creo que es una nueva estrategia que usan para asustar más 😞. — Hasler Iglesias (@HaslerIglesias) September 21, 2022

Gracias a Dios no te pasó nada. Por ese mismo tema migró mi hijo. En 3 meses lo atracaron 6 veces. Mi papá le dijo que cambiará la manera de vestir y él dijo que no se iba a vestir como malandro para escaparle al hampa. Un abrazo fuerte hijo. Que Dios te cuide y te proteja. — LaMilaRosa (@milarosa72) September 21, 2022

Le pasó idéntico a un amigo por quinta crespo. Misma labia, mismos argumentos. En el caso de el no le robaron quizá pq mucha gente se quedó viendo la escena y los dos tipos (motorizados) se fueron. Creo no es una técnica nueva que use el hampa. Incluso una vez recuerdo en — sergio (@sergiocentro) September 21, 2022