"No podemos dejar la calle": Trabajadores se mantendrán en protesta para exigir salarios justos

El dirigente sindical del sector salud, Pablo Zambrano, informó este lunes que seguirán en las calles para exigir el salario justo para los trabajadores venezolanos.

"Vamos a seguir anunciando movilizaciones. No podemos dejar la calle contra esta remetida y la falta de conciencia por actores del gobierno; de no entender ese gran descontento que no solo es de los trabajadores, es general", expresó.

Asimismo, indicó que la situación de la Onapre no es de ahora. "Esto nace en agosto de 2018 cuando se establecen las medidas económicas, el 'paquetazo' encabezado por Nicolás Maduro".

Zambrano comentó que recuperar los hospitales del país es vital, "pero recuperar el salario de los trabajadores es justo".

"En el sector salud en plena pandemia trabajamos sin salario en defensa del paciente", dijo durante una entrevista ofrecida al periodista Vladimir Villegas.

LOS PAGOS A LOS TRABAJADORES A TRAVÉS DEL SISTEMA PATRIA

Destacó que el tema de la centralización de las nóminas en la plataforma Patria es "terrible" porque "no le realizan el pago a los terceros, las cajas de ahorro no reciben, no entregan al seguro social las cotizaciones, ni vivienda".

"Con este sistema de remuneraciones establecidos a través de la Onapre todas las cláusulas sociales las metieron en un solo paquete y les pusieron un valor de 12 bolívares. La gente se cansó de tanta promesa, cuando Nicolás Maduro dio el último aumento dijo que lo iba a llevar a 300 dólares; el supuesto aumento nunca llegó a medio petro. Ya va por 20 dólares al mes", manifestó.

A su juicio, el Ministerio del Trabajo tiene que ser un órgano imparcial. "No puede seguir siendo dependiente del Estado", sostuvo.

"Cuando nos reunimos con Nicolás Maduro dijo que veía dos horas las redes sociales. ¿Cómo no ve la petición del pueblo?, ¿al funcionario que no lo está haciendo bien?", se preguntó.