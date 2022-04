"No quiero ver a ninguno devolviéndose", el mensaje del hijo de Elvis Amoroso del que todos hablan

El hijo del contralor Elvis Amoroso, Jesús Amoroso, hizo una publicación sobre los migrantes venezolanos que decidieron buscar un mejor futuro en otras latitudes, después de que afirmaran de que el país puede tener crecimiento económico en el 2022.

Amoroso hizo una publicación en sus redes sociales, en las que envió un mensaje a los migrantes venezolanos. En tal sentido, dijo que tuvieron que “soportarla” en el país, de manera que los exhortó a "no devolverse”.

“Yo les dije no se vayan, sopórtenla aquí y no me creyeron…ahora no quiero ver a ninguno devolviéndose”, dijo Jesús Amoroso en mayúsculas. El mensaje lo acompañó con emoji de una cara riéndose.

Posteriormente, compartió una noticia sobre la amenaza de su padre, Elvis Amoroso, a los comercios que facturen el dólar en tasa no oficial. “Agarren la línea, pues. Que los va a agarrar el taladro”, insistió.

ELVIS AMOROSO ENVIÓ AMENAZA A COMERCIANTES

Un día antes de las declaraciones de su hijo, Elvis Amoroso amenazó a los comerciantes que facturen el dólar a una tasa superior en la oficial. Por lo tanto, el control aseguró que aplicarán sanciones a los comercios

“Vemos con mucha preocupación que en estos establecimientos ya no quieren recibir el dólar, sino ahora el bolívar, pero a una tasa que no es la del Banco Central de Venezuela (BCV). Quieren regresar a lo que hicieron hace dos o tres años, un dólar ficticio”, dijo Amoroso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONSECOMERCIO INDICÓ QUE EL 75% DE LOS NEGOCIOS NO HAN HECHO TRANSACCIONES EN DIVISAS POR EL IGFT

Amoroso subrayó que las fuerzas de seguridad obligarán a que todos los locales tengan en la puerta un cartel con la tasa del BCV. “Ustedes le están ocasionando un daño al patrimonio nacional y no se van a hacer ricos nuevamente”, dijo a los comerciantes.