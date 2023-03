No se van de asueto, docentes anunciaron más calle y protestas en Semana Santa

Nelson González, presidente de la Federación Unitaria del Magisterio de Venezuela (Fetramagisterio), aseguró que los maestros continuarán las protestas en Semana Santa para exigir mejoras laborales.

“Que no piense el gobierno y que no piense la ministra que nos vamos a rendir. No vamos a claudicar. Si piensan que en la Semana Santa va a bajar los ánimos del Magisterio, les decimos de una vez que el Lunes Santo estaremos en las calles de nuevo”, dijo González, según Radio Fe y Alegría.

El sindicalista subrayó que continuarán sus exigencias laborales al gobierno de Maduro. En ese sentido, insisten en la aplicación del Artículo 91 de la Constitución para “que se revalorice” el salario de los docentes.

Para González, estas medidas son necesarias para que “los maestros podamos comer y vivir con dignidad”, dado que el salario mínimo mensual es de apenas 130 bolívares, equivalentes a menos de seis dólares.

SIGUEN PROTESTAS

Los maestros mantienen las protestas para exigir mejoras salariales. El lunes, 27 de marzo, cientos de docentes tomaron las calles en varias ciudades para la firma de una convención colectiva.

“Nosotros no somos una amenaza para el Estado, al contrario, somos la esperanza para salir de una crisis ética y moral”, dijo Griselda Sánchez, secretaria de reclamo del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema).

Varios maestros exigen que se aplique el Artículo 91 de la Constitución, que estipula que todo “trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas”.

En tal sentido, los maestros mantienen en sus protestas que el salario debería, al menos, ser suficiente para adquirir la Canasta Alimentaria familiar. Sin embargo, el gobierno de Maduro no ha dado atención a estas exigencias.