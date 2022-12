"No tiene ni pies ni cabeza": Rechazan presupuesto para 2023 presentado por el chavismo

El diputado ante la Asamblea Nacional, Eduardo Semtei, rechazó el presupuesto presentado por la administración de Nicolás Maduro ante el Parlamento. Y es que a su juicio, "no tiene ni pies ni cabeza".

"No podemos votar por un presupuesto como el que presentó la vicepresidencia, porque los presupuestos deben tener exposición de motivos. El presupuesto que presentó la vicepresidencia no dice cuál es la estimación del precio petrolero. Ni cuántos barriles se estiman que se van a exportar. Ni cuál es la tasa de inflamación que el gobierno está previendo", dijo.

Asimismo, indicó que tampoco indican en el presupuesto cuál sería la tasa del dólar estimada para 2023.

"¿Cuál es la tasa del dólar que el gobierno piensa que va a estar vigente el año que viene? No la ponen en el presupuesto, simplemente el gobierno no tiene ni idea de cuánto será", precisó.

Semtei calificó como "espantosa" la crisis que está atravesando el país durante una intervención en el programa Vladimir a la Carta. "Si el dólar cierra este año en 20 bolívares, en 2023 puede llegar a 100", dijo.

Enfatizó en que es una "fantasía eso de que un tipo manipula la tasa del dólar".

"El problema es la oferta y demanda, no hay oferta de dólares porque no hay suficiente petróleo, no hay suficiente petróleo porque no se produce y no se produce porque espantaron a los inversores, los corrieron del país", dijo.

Asimismo, alertó que puede regresar la hiperinflación el próximo año.

"Una vuelta hiperinflacionaria no es descartable, si no se modifican las condiciones de apertura a la inversión privada, la inversión pública no tiene suficientes fondos para revitalizar la economía", alertó.

"Tenemos una población 3% pudiente y 97% pobres", prosiguió. Ante estos lamentable datos, indicó que la clase media desapareció.

En cuanto a la llamada "burbuja económica" que vive el país, Semtei dijo que era muy fácil de explicar debido a que Venezuela tiene una población de 25 millones de habitantes y tan solo el 3% de la población son quienes están viviendo cómodamente con un presupuesto digno.

"Solo el 3% de los 25 millones de habitantes de Venezuela vive una vida cómoda. Ese 3% son 750mil personas, esas son las que van a los negocios, a los bodegones, restaurantes, viajan, compran carro. Lo que vemos en Las Mercedes es ese 3%", dijo.