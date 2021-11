"No vamos entregar la AN": Parlamento 2015 seguirá en funciones hasta lograr elecciones libres

La Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 continuará con sus funciones hasta que se celebren elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.

Así lo afirmó la coordinadora del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, durante una rueda de prensa este jueves.

"La respuesta no es entregando la única institución que goza de legitimidad hoy, que es la Asamblea Nacional (AN), nosotros no vamos a entregar la Asamblea Nacional", expresó Solórzano con voz firme.

La dirigente indicó que los diputados electos saben el "riesgo" al que han estado expuestos en los últimos años, al referirse a la persecución política.

A pesar de eso, indicó que formar parte de esta AN "es un honor porque la libertad de Venezuela lo vale,seguimos orgullosamente siendo diputados hasta lograr la democracia"

Los diputados a la legítima Asamblea Nacional, @delsasolorzano y @AndresVelasqz se dirigen al país. https://t.co/mGg7aCEzQE — Fabiana Rosales (@FabiiRosales) November 11, 2021

¿POR QUÉ LA AN ELECTA EN 2015 NO CESARÁ SUS FUNCIONES?

Solórzano indicó que esta instancia se mantiene, al señalar que las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, "no fue una elección".

En este sentido, resaltó que Juan Guaidó sigue siendo el presidente "legítimo de Venezuela hasta que se celebren elecciones libres", al subrayar lo que dice el artículo 233 de la Constitución.

“O es Maduro o es Juan Guaidó. Tal como lo establece nuestra Constitución, repito, mientras no hayan elecciones libres en Venezuela el presidente es Juan Guaidó”, dijo.

También, indicó que esto tanto la figura de Juan Guaidó y el Parlamento 2015 son reconocidos por más de 60 países.

Por su parte, Solórzano durante sus declaraciones junto al también dirigente opositor Andrés Velásquez, desestimaron los comicios