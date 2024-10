«Nos respeta o haremos que nos respete»: Jorge Rodríguez pide declarar persona non grata a Celso Amorim

El presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, Jorge Rodríguez, acusó al asesor de asuntos internacionales del Gobierno de Brasil, Celso Amorim, de estar respondiendo a los intereses de Estados Unidos.

«Mantuvimos varios contactos telefónicos y personales con Celso Amorim antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio y en los días previos al desarrollo del acto comicial. En todas esas conversaciones, y de manera curiosa, notamos una frase que se repetía como una letanía, como una muletilla: ‘Jake (aludiendo a Jake Sullivan, asesor nacional de seguridad de los Estados Unidos) opina esto, Jake pide lo otro, Jake les manda a decir lo de más allá, antes de venir a hablar con ustedes fui a hablar con Jake'», dijo Rodríguez en un comunicado divulgado en sus redes sociales

Para el parlamentario esto lo hizo preguntarse que si «cuando Amorim nos buscaba lo hacía como enviado del presidente Lula, o como agente especial del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca».

A juicio del diputado, después de lo visto en los BRICS «Amorim vino en nombre de Sullivan para buscar dañar el normal desenvolvimiento de la elección presidencial en Venezuela».

En ese sentido, le hizo una advertencia al alto funcionario del gobierno de Lula en Brasil.

«O nos respeta, o haremos que nos respete. Solicitaremos a la plenaria de la Asamblea Nacional lo declare persona non grata y no nos importan los compromisos y conciliábulos a los que haya llegado con sus amos del norte. Arrastre para la historia el lodo de su nombre asociado a servirse de instrumento de la agresión de un imperio asesino contra el pueblo de los libertadores de América. No tenga duda de que sus aviesos propósitos se secarán. Y nosotros venceremos», comentó.

DECLARACIONES FALSAS

Según Jorge Rodríguez, las acusaciones de Amorim con respecto a las elecciones son falsas. «El Consejo Nacional Electoral publicó los números arrojados por las máquinas electorales y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó, en sentencia inapelable, la voluntad absoluta del pueblo de Venezuela».

«En fin, nos queda claro a qué vino y quién lo mandó. Usted se comportó, de manera aviesa, más como un interlocutor del Gobierno de los Estados Unidos que en el papel supuestamente asignado por el presidente Lula. Por eso su intromisión en los asuntos que solo a nosotros nos competen, de allí su posición absolutamente postrada a los designios del imperio agresor contra nuestra nación profundamente celosa de la defensa de su libertad», prosiguió.

«Nos preguntamos, ¿su intención fue ayudar, Sr Amorim? ¿O su presencia persiguió el propósito de cumplir con un triste papel de esquirol y arrodillado? Nosotros respetamos, a todo evento, las instituciones del Estado de la República Federativa de Brasil. ¿Desde qué resquicio de su pasado en el Palacio de Itamaraty considera que se puede inmiscuir en el desempeño de una nación independiente? Está equivocado», insistió.