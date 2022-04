“Nunca vas a ser feliz”: Periodista denunció la desaparición de su hija de cuatro años y acusa a su ex

Un calvario está viviendo una madre por la desaparición de su hija de cuatro años, desde el pasado 16 de abril, por lo que recurrió a las redes sociales para denunciar el caso.

Se trata de la comunicadora social Yuni Acosta, quien afirmó que el padre de la infante se niega a entregársela, y hasta la fecha desconoce el paradero de la pequeña.

"Hoy rompo el silencio. Estos últimos días han sido muy difíciles para mi. Me llena de tristeza e impotencia comunicarles que mi hija está desaparecida desde el pasado sábado 16 de Abril. Su padre, mi ex pareja se niega a entregármela (No se dónde la tiene) tras nuestra separación", afirmó a través de su cuenta en Instagram.