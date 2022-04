Opositores venezolanos le pidieron a Biden que alivie las sanciones y permita que petroleras regresen al país

Un total de 25 opositores venezolanos enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para pedirle que alivie las sanciones a Venezuela y permita que las compañías petroleras occidentales regresen al país.

"Reconozcámoslo: la política de máxima presión y las sanciones económicas contra Venezuela no lograron sus objetivos. Aunque las sanciones no son la raíz de la emergencia humanitaria de Venezuela; han empeorado gravemente las condiciones del venezolano medio", indicaron.

En la misiva señalaron que el 75% de los venezolanos rechaza enérgicamente las sanciones sectoriales y solo el 10% desea que continúen. "Claramente, estas sanciones no han beneficiado al pueblo venezolano".

Group of 25 Maduro opponents send letter to @POTUS urging the U.S. to ease sanctions and allow Western oil companies to return to Venezuela.

The signatories criticize "domestic political pressures" (i.e. Florida) that they argue has slowed Biden's tentative outreach to Maduro. pic.twitter.com/kO1FRF6DqS

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) April 14, 2022