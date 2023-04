Otra falla más en el Metro de Caracas: Cientos de personas caminaron por los rieles este 24Abr

Este lunes, 24 de abril, trascendió que el Metro de Caracas sufrió una falla entre las estaciones de Teatro y Capuchinos, en el centro de la capital. Por tanto, cientos de usuarios tuvieron que caminar por los rieles.

La periodista Daniela Damiano informó en sus redes sociales sobre lo ocurrido. En ese sentido, publicó varios videos en los que se observa a los ciudadanos caminando por los rieles, tras una falla eléctrica.

“Aquí estamos cientos de personas caminando por los rieles del Metro de Caracas porque el vagón tuvo una falla eléctrica entre las estaciones Teatros y Capuchinos. Vean que ni siquiera sirven las luces de emergencia del túnel”, indicó Damiano.

Asimismo, la periodista de Amnistía Internacional sostuvo que las instalaciones se encuentran en un grave estado. “Corrupción de hace 20 años dejó al Metro desmantelado”, concluyó.

SISTEMA EN CRISIS

Hasta las 4:30 de la tarde, el Metro de Caracas no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre la falla de este lunes. En tal sentido, no hay una versión oficial sobre el incidente y no se conocen las causas de lo ocurrido.

A finales de marzo, el Metro de Caracas sufrió otra falla en la estación de Chacaíto, en el municipio Chacao. Según los usuarios, hubo un fuerte olor a quemado y humo, lo cual provocó un severo retraso en parte del sistema.

Los ciudadanos pedían desde hace meses trabajos en el Metro de Caracas, producto de las problemáticas del medio de transporte. Por tanto, subrayan la necesidad de mantenimiento e inversión en el sistema subterráneo.

De acuerdo a especialistas, varias de estas fallas se deben a la falta de inversión en las instalaciones y vagones del Metro de Caracas. Sin embargo, y a pesar de las protestas de la ciudadanía, las irregularidades siguen repitiéndose.