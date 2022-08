Otra insólita historia de El Metro de Caracas: ¿Ahora no aceptan bolívares en efectivo?

Una nueva insólita historia se viralizó sobre el ya deficiente servicio de El Metro de Caracas; un usuario contó a través de las redes sociales un percance que tuvo en una estación.

El tuitero Luis de Jesús reveló cómo en días pasados intentó comprar boleto en el subterráneo capitalino y no lo logró porque la operadora se negó.

"El fin de semana tuve un momento incómodo porque debía trasladarme urgente y se negaron a venderme una tarjeta de viajes porque estaba pagando en bolívares en efectivo", publicó en su red social.

El joven que también contó que es periodista, explicó que no tenía su tarjeta de débito y optó por pagar su boleto con los devaluados bolívares.

Sin embargo, le fue cuesta arriba porque al parecer no los quieren recibir ni las propias empresas del Estado... chavista.

"Según, son órdenes directas de la Presidencia del Metro de Caracas. Grabé por lo injusto de la situación, y así hay que hacer ante toda irregularidad", escribió.

En medio del percance sacó su móvil y grabó para dejar evidencia de la irregularidad mientras la supervisora de la estación salió de la caseta junto a un militar.

"Me pidió que no grabara porque los estaba sometiendo al “escarnio público”, me negué. Me sugirió pedirle a otro usuario que me pagara el pasaje o dirigirme hasta Atención al Ciudadano", contó.

Debido a la urgencia -siguió relatando- pidió a otro usuario que le pagara el boleto con débito y el le retornaba el costo en efectivo; y que en ese momento regresó la supervisora del Metro de Caracas para sugerirle redactara una carta con otros afectados por la insólita medida.

"Todos sabemos que ese tipo de protocolo en Venezuela no procede jamás", agregó el usuario identificado como @Luisdejesus_ en Twitter.

Como si no bastara con la situación, además lo abordaron -según dijo- ocho militares que lo obligaban a borrar el video de su denuncia.

"—¿Y tú eres abogado?, me preguntó un militar que parecía ser el superior. —Soy periodista. Y sé muy bien que grabar cualquier procedimiento no está prohibido", dijo sobre el incidente.

"El militar me pidió que entendiera la situación (...) Le pedí que entendiera la mía. Después de varios minutos comprendió mi reclamo y me permitió ingresar", dijo.

Agregó: "El Metro de Caracas no acepta efectivo, sin importar la situación ni la urgencia de nadie, pese a que en la mayoría de las estaciones muchos se echan colita".

Esta historia se suma a la ya larga lista de irregularidades que se viven a diario en el otrora medio de transporte orgullo de la capital.

Retrasos, desidia, inseguridad, desperfectos mecánicos y prohibición de bolívares en efectivo para comprar boletos, así las cosas en el Metro de Caracas.