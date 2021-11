Padres están negados a inmunizar a sus hijos con las candidatas a vacunas Abdala y Soberana

Desde el pasado lunes, 8 de noviembre, comenzó la jornada de vacunación para niños entre 2 y 12 años, pero hay padres que están negados a inmunizar a sus hijos con candidatas a vacunas.

En un recorrido que realizó Caraota Digital pudimos constatar que algunos representantes aseguraron que no estaban de acuerdo que sus hijos y nietos sean vacunados con la Abdala y Soberana, enviadas desde Cuba.

“Yo tengo nietos y no voy a permitir que les pongan esta vacuna, porque esto es un ensayo y error del gobierno cubano”, expresó Elena Romano.

Asimismo, Olga García, otra de las madres que tuvo que vacunar a sus hijas, no estuvo de acuerdo que para volver a clases hayan sido inmunizadas con la candidata vacuna Abdala.

“Yo las vacuné recientemente, pero si no lo hacía mis hijas no iban a poder asistir al colegio, no tuve más opción”, reveló a Caraota Digital Olga García.