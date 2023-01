EN VIDEO | Pánico en Táchira: Colapsó el juego de las sillas voladoras en pleno parque de diversiones

Los miedos más profundos de un grupo de visitantes de un parque de diversiones en la Feria Internacional de San Sebastián se hicieron presentes la noche de este domingo. Todo transcurría con normalidad hasta que uno de los juegos mecánicos empezó a tambalearse para el asombro de los presentes.

El juego en cuestión era el de las "sillas voladoras", una atracción dirigida a los niños que visitan el lugar. Al parecer colapsó la base del mismo.

MOMENTO EN EL QUE COLAPSO EL JUEGO DE LAS SILLAS VOLADORAS EN SAN CRISTÓBAL#09Ene Preocupación se vivió este domingo #8Ene en San Cristóbal, tras el colapso de la base del juego mecánico "sillas voladoras" en el parque de diversiones instalado para la #FISS2023 #Táchira pic.twitter.com/K93hD5ty4v — Luzfrandy Contreras (@LuzfrandyC) January 9, 2023

A través de un video viralizado en redes sociales quedó evidenciado el momento en el que los presentes tuvieron que intervenir. Gracias a la ayuda de decenas de personas pudieron estabilizar el juego para su desalojo.

Posteriormente, llegaron funcionarios de Protección Civil, para hacer una evaluación de lo ocurrido.

El director de Protección Civil en Táchira informó que el parque no contaba con los permisos necesarios para operar.

De igual forma, reveló que una niña resultó con heridas menores debido al incidente.

Mientras tanto, el parque permanece cerrado temporalmente mientras se hace la inspección y la debida revisión por parte de organismos de seguridad.

Parque mecánico en #Táchira permanece clausurado temporalmente mientras se realiza la inspección y debida revisión por parte de los organismos de seguridad, se conoció que la empresa no contaba con la permisología necesaria, así lo informó el director de Protección Civil. pic.twitter.com/Y5McDOJqlJ — Luzfrandy Contreras (@LuzfrandyC) January 9, 2023

"Hace días fui con mi hijo, y tenía pánico de montarlo ahí, menos mal no lo hice, se nota en cada cosa que hay que ni mantenimiento les hacen. Que no le haya pasado nada a nadie en ese momento no significa que deberían darle libre, yo vetaría por completo ese lugar", indicó la usuaria Grecia Cárdenas.

"Pura chatarra, y la gente cree que son de última generación. ¿Dónde está el reporte de las autoridades?", agregó el usuario de Twitter Anlanzcord.