﻿ Partido Redes rompió con Benjamín Rausseo: «Decidimos retirarle el apoyo», dijo Juan Barreto

Juan Barreto, máximo dirigente de la organización política Redes, anunció esta semana que le retiró el apoyo a la candidatura del comediante Benjamín Rausseo, conocido como el Conde del Guácharo, para las elecciones del 28 de julio.

Barreto sostuvo que Rausseo «cometió un conjunto de errores» durante su candidatura presidencial. Aseguró que desde Redes tuvieron «paciencia» y esperaron, pero «las respuestas nunca llegaron».

«Decidimos entonces retirarle el apoyo a esta candidatura y estamos estudiando (a quién apoyar)», indicó Barreto en una entrevista en Globovisión.

Redes era una de las organizaciones que apoyaban la postulación del comediante. En tal sentido, Barreto, un antiguo miembro del chavismo, fue uno de los principales aliados de Rausseo en su objetivo de tener una candidatura independiente.

«DIFERENCIAS IDEOLÓGICAS» CON RAUSSEO

El exalcalde de Caracas señaló que la ruptura se debió, principalmente, a «diferencias ideológicas». Hace pocos días, miembros de Redes criticaron que Rausseo por su postura económica liberal.

«La ausencia del candidato; que no da entrevistas, no dice nada, hace una campaña vacía de imagen, de sonrisa, de abrazar viejitas, pero no se conecta con la gente desde una propuesta ideológica», acotó Redes.

Los trabajadores de Redes enviaron una carta a la dirigencia del movimiento, en la que indican que llevan un año pidiendo a Rausseo precisiones sobre su propuesta económica. «La respuesta ha sido silencio», indicaron.

Además, dijeron que el discurso de Rausseo es «escaso de argumentos», además de «incoherente e inconexo». «No hubo propuestas más allá de un mensaje infantil y egocéntrico», dijeron sindicalistas de Redes.

La candidatura de Rausseo fue novedosa y obtuvo buenos resultados en las encuestas a principios de 2023. Sin embargo, con el paso de los meses, se desplomó y en marzo tenía el 8% de la intención de voto, de acuerdo a Delphos.