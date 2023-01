Piden revisión urgente de educación desde preescolar hasta universitaria, porque "no está dando resultados"

Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), sostuvo que las autoridades deben hacer un “stop” y revisar el sistema educativo, dado que no está dando resultados positivos.

“El producto que estamos sacando no nos servirá para seguir desarrollando el país”, indicó Alzuru. En ese sentido, los maestros consideraron que es urgente una revisión del sistema, desde preescolar hasta las universidades.

Asimismo, Alzuru sumó el bajo salario, la falta de seguridad social y las “pésimas” infraestructuras con las que trabajan los maestros. Para el gremialista, esto provocó una “importante migración de educadores hacia otras latitudes y otros oficios”.

“Todos estos factores han sido el detonante para que los docentes abandonen los centros educativos y migren en busca de mejor calidad de vida”, añadió Alzuru, según reseñó Radio Fe y Alegría.

CADA VEZ MENOS MAESTROS

El gremialista subrayó que, desde 2018, el salario de los maestros se convirtió en “sal y agua”. Este escenario provocó que cada vez haya menos jóvenes que quieran estudiar educación.

“Sobre todo vemos con preocupación que no hay formación en las materias críticas como matemáticas, física y química, entre otras”, dijo Alzuru, quien insistió que hay pocos estudiantes en varios campos de educación.

En tal sentido, Alzuru aseveró que cualquier persona no puede ser docente. “Puedes ser un genio en matemáticas, pero si no tienes pedagogía, no estarás logrando nada con el estudiante”, acotó.

La Red de Observadores Escolares indicó que al menos el 49,5% de los maestros tienen trabajos alternativos, mientras que ha disminuido la cantidad de egresados en la carrera de educación en los últimos años.