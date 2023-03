PJ proclamó a Henrique Capriles como candidato a las primarias: «En 2024, el país logrará el cambio»

El partido Primero Justicia proclamó este viernes, 10 de marzo, a Henrique Capriles como su abanderado para las primarias que realizará la oposición el 22 de octubre.

En el acto de juramentación, Capriles expresó su agradecimiento por el mandato que le ha dado el partido. También recibió el respaldo de Juan Pablo Guanipa y Carlos Ocariz, quienes se midieron con él en la consulta interna del partido.

«Si nosotros nos llamamos Primero Justicia, esa tiene que ser nuestra primera causa, los pobres, los que andan descalzos (…) para mí la política es la gente. Esta no es la misma Venezuela de hace unos años. Las causas no se ponen viejas, las causas no son una moda», indicó Capriles.

Asimismo, acotó que «tenemos que ser grandes sembradores de esperanzas. En 2024, el país logrará el cambio y que ese año sea de esperanza para los venezolanos. Ustedes saben que yo soy un enamorado de esta patria».

«La poralización y la división en este país nos ha hecho mucho daño y decirlo no significa ser cobarde. ¿A qué nos ha llevado la confrontación?», se preguntó.

¡Vamos a la Venezuela del Encuentro! https://t.co/1cvP2BSzyE — Henrique Capriles R. (@hcapriles) March 10, 2023

Ocariz describió a Capriles como un «guerrero, un luchador y un gran líder». Guanipa, por su parte, dijo que Primero Justicia está listo para el proceso electoral y que respalda la decisión del partido.

El comité político de Primero Justicia también ha expresado su confianza en Capriles, asegurando que están convencidos de que será «el próximo Presidente de Venezuela, porque nuestro rumbo está marcado hacia Miraflores».

NO HAY PLAN B CONTEMPLADO

Cabe destacar que Henrique Capriles tiene una inhabilitación política hasta 2032. Aunque, tiene permitido participar en las elecciones primarias, en caso de ganar, en las condiciones actuales, no tendría permitido inscribirse para las elecciones presidenciales.

La Comisión Nacional de Primaria (CNP) reveló que si gana un candidato inhabilitado, hará todo lo posible para defender la participación de esa persona en las presidenciales. Además, aseguraron que por ahora no tienen contemplado elegir a quien llegue de segundo.

A juicio del organismo, la habilitación de un candidato pasa más por un tema político, como los diálogos en Ciudad de México.

No obstante, esta opción parece poco viable, debido a que el Gobierno de Nicolás Maduro está reciclando estrategias en procesos de negociación anteriores.

“Venezuela no va a firmar ningún acuerdo con ese sector de la oposición venezolana hasta que esté 100 % libre de sanciones. Hasta que no se levanten las 765 medidas coercitivas unilaterales firmadas por Donald Trump y Barack Obama”, dijo Jorge Rodríguez, vocero del chavismo.