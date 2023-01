Primarias, la respuesta a Leopoldo López y la boda con Valeria Valle: Capriles habló de la oposición y su vida personal

El dirigente por Primero Justicia, Henrique Capriles, ratificó su confianza en que las primarias es el mejor camino para el restablecimiento de la democracia.

En este sentido, se refirió a las recientes declaraciones ofrecidas por el fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López. "No está en discusión si va a haber o no va a haber primarias, no sé a qué viene eso. Las primarias se van a dar".

Capriles consideró que en 2024 podría abrirse una puerta para lograr restablecer la democracia en Venezuela. Aseguró que no solamente hay que pensar en las primarias, sino en cómo gobernar el país después de las elecciones presidenciales.

Al ser preguntado sobre si tenía aspiraciones para lanzarse en las elecciones primarias, recordó que sobre él pesa una inhabilitación política del chavismo, que calificó como "inconstitucional". No obstante, dejó la puerta abierta.

"La oposición tiene que hacer oposición. Uno de los problemas de los últimos años fue que dejamos de hacer oposición", consideró en declaraciones ofrecidas a Shirley Varnagy en Onda.

Para finalizar, recordó que las primarias son un mecanismo para que toda la oposición, que es mayoría en el país, se una para lograr un cambio.

CAPRILES SE VA A CASAR

Henrique Capriles también anunció que le pidió matrimonio a su pareja Valeria Valle.

"Sí, estoy absolutamente contento de que nos casemos. Me llegó la hora", dijo.

Aunque comentó que se mantiene concentrado en el futuro de Venezuela, es momento para pensar en su vida personal.