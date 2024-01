﻿ Productor de Canserbero rompe el silencio tras acusaciones de la Fiscalía: "Soy inocente y fui difamado"

El productor de Canserbero, Leandro Añez, también conocido como Kpu, se defendió ante las acusaciones del Ministerio Público en su contra. El músico aseguró que ya comprobó ante las autoridades en los Estados Unidos su coautoría en más de 50 temas de Tirone González.

Añez señaló que desde 2016 le ha pagado sus regalías a José González Ollarves, padre de Canserbero y único heredero de sus derechos de autor.

«Desde 2020, malas influencias en el entorno del Sr. José González Ollarves crearon un conflicto absurdo entre él y yo. Le hicieron creer que yo le robaba regalías y que usurpaba autorías de Canserbero. Me denunciaron ante el SAPI, pero quedó demostrada mi condición de coautor de más de 50 tracks de Tirone González», comentó.

En este sentido, señaló que los temas los grabó junto a Canserbero entre 2009 y 2014.

«También pretendían desconocer los derechos fonográficos que legalmente ejerzo como productor fonográfico del doble álbum Vida y Muerte», denunció.

Añez aseguró que desde entonces, tuvo que lidiar con una ola de opinión pública en su contra. Muchas personas lo calificaron como un ladrón del padre del Canserbero y traidor del propio Tirone González. Además, añadió que lo acusaron de robar sus derechos de autor y de sus obras. «Enseguida comencé a recibir numerosos insultos y amenazas de muerte», dijo.

«Todo lo anterior se debatió en un juicio iniciado en 2021 ante la Southern District Court en Miami. Ese juicio terminó en julio 2023, por acuerdo amigable (Settlement Agreement) que firmé con el Sr. José González Ollarves. Allí quedó claro que nunca le robé regalías, que le pagué mensualmente sin queja de su parte desde 2016 cuando comenzó la monetización digital», destacó.

«Quedó claro que las autorías que declaré al SAPI en el registro de Producción Fonográfica (que me corresponde como productor de Vida y Muerte) son idénticas a las que se leen en la portada interna de los miles de ejemplares formato CD editados en 2012, cuando Canserbero tuvo por primera vez un disco de sus obras publicado en físico», prosiguió.

Con respecto al registro del SAPI, señaló que declara a Canserbero como único autor e intérprete de letras de todos los tracks, salvo No Justice, donde Canserbero lo invitó a un featuring, lo que lo convierte en coautor letristas en ese track.

«Además de productor fonográfico, soy compositor y ejecutante de la música (instrumentales) de 28 de los 30 tracks de Vida y Muerte. Todo eso siempre estuvo claro y así tal cual fue declarado por mí ante el SAPI al llenar las planillas PF (Producción Fonográfica) de solicitud de registro», aseveró.

Por lo cual, defendió su postura en que no ha hecho falsa atestación ante ningún organismo. «Es absurdo pensar que alguien pueda robar las letras únicas de Tirone González a.k.a. Canserbero».

«Terminado ese juicio, creía estar ya en paz, cuando de pronto aparece la Fiscalía General de la República, acusándome públicamente de ‘falsa atestación ante funcionario público, de plagio y de asociación para delinquir’. Todo esto es falso y absurdo. No he cometido ninguno de los hechos que me imputan, ni esos delitos», insistió.

#Avances del caso #Canserbero El @MinpublicoVEN, posterior a solicitar la orden de aprehensión, en contra de Leandro Añez ( alias #KAPU ) por los delitos de Falsa Atestación ante Funcionario Público, Plagio y Asociación para Delinquir: #informa que la misma ya fue #Decretada… pic.twitter.com/1germMoJoB — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) January 2, 2024

«El artículo 8 de la Ley Orgánica Procesal Penal (2021) dice: ‘Cualquiera al que se le impute la comisión de un hecho punible, tiene derecho a que se le presuma inocente y se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme’. Pero la Fiscalía me acusa públicamente como un delincuente», condenó.

En esta línea, señaló que todo lo emitido por la Fiscalía en su contra son mentiras con las que vienen ensuciando su nombre.

«Publicaré próximamente una declaración formal por estos medios, con pruebas de que soy inocente y he sido difamado», concluyó.