Proponen primarias para escoger eventual candidato presidencial opositor sin el CNE +VIDEO

El director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Benigno Alarcón, enfatizó este sábado 7 de mayo que el proceso de primarias, para escoger al eventual candidato presidencial opositor, debe realizarse sin el actual y cuestionado Consejo Nacional Electoral (CNE).

"Creo que una primaria hay que hacerla sin el CNE, porque hacerla con ellos hará que muchos que no confían decidan no participar en el proceso", subrayó en declaraciones ofrecidas a varios medios de comunicación y difundidas por el canal streaming VPItv.

En tanto, remarcó que el mecanismo de primarias es el único que se vislumbra viable para que la oposición pueda tener un solo representante en el evento electoral de 2024, ya que la escogencia de un candidato por medio de consenso o negociación no lo mira factible.

«Si no lo hacemos así, el riesgo que corremos es que muchas personas que quieren lanzarse una candidatura pues tendrán la excusa de que no les permitieron participar en una primaria y creo que eso es lo que hay que evitar», advirtió ya antes, este viernes, durante un foro sobre libertad de prensa organizado en conjunto con la Embajada de Francia en Caracas.

El pasado viernes 22 de abril, la coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, manifestó que está dispuesta a medirse en primarias, para elegir el liderazgo opositor, pero que su participación estará condicionada a que ningún organismo "controlado" por la administración de Nicolás Maduro esté involucrado; en alusión al CNE.

«Yo me quiero medir. Yo lo he dicho: me mido con quien sea, pero eso sí, sin el CNE, sin Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sin Plan República, sin máquinas, porque obviamente son una caja negra, y que voten todos los venezolanos aquí y allá (en el exterior)», reiteró.

«¿Por qué no se miden así? Yo les pediría a ustedes, pregúntenle a los que quieren ser candidatos. ¿Candidatos a qué? Primero tenemos que tener una dirección política que asuma el momento y que logre que eso se dé», agregó.