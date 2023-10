¿Pueden los inhabilitados participar en las elecciones? El comentario del chavismo en la ONU que da de qué hablar

El canciller de Venezuela, Yvan Gil, reveló que los candidatos inhabilitados sí pueden participar en elecciones en el país. Estas declaraciones las ofreció ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

«En Venezuela la Constitución es muy clara: los derechos políticos no se pierden, no hay manera de perderlos. No hay una persona en Venezuela que, a no sea por una decisión de un tribunal, haya perdido el derecho político a elegir o ser electo», dijo.

Aunque sostuvo que en Venezuela hay algunos políticos que han recibido inhabilitaciones para cumplir funciones dentro de la administración pública. «Aquí no estamos hablando de ningún derecho político. Ellos pueden participar en una elección, pueden elegir y pueden ser electos. Pero por hechos de corrupción, los han inhabilitado de la función pública».

Por otra parte, afirmó que estas inhabilitaciones las han recibido tanto afectos al Gobierno como opositores.

«Esto no es una práctica selectiva, sino de cualquier funcionario público. Más de 5.000 funcionarios públicos han recibido sanciones por parte de la Contraloría General de la República. Muchos de estos sancionados pertenecen al partido del Gobierno y otros pertenecen a otros partidos», comentó.

📢 "LOS DERECHOS POLÍTICOS EN VENEZUELA ESTÁN INTACTOS" El canciller Yván Gil respondió a lo que llamó "un discurso para atacar la institucionalidad venezolana", a propósito de las inhabilitaciones a opositores, y precisó que estos "pueden elegir y ser electos". 📹: @UNWebTV pic.twitter.com/jX6LR2wQSF — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) October 11, 2023

«Quiero dejar en claro que no se trata de pérdida de derechos políticos. Los derechos políticos en Venezuela están intactos y solamente los puede levantar un tribunal», concluyó.

En la actualidad hay dos precandidatos presidenciales inhabilitados en Venezuela: María Corina Machado y Freddy Superlano. Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre este nuevo anuncio de parte del chavismo.