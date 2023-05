¿Qué le pasó a Nicolás? Habló padre de joven asesinado en Puente Hierro

El padre de Nicolás Fermín, el joven de 23 años presuntamente asesinado por unos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Puente Hierro, brindó las primeras declaraciones sobre el caso y pidió a las autoridades que hicieran justicia.

“No podemos juzgar qué pasó exactamente porque ninguna de las personas estabamos ahí. Esperemos que se haga justicia, lo más importante, y que el alma de mi hijo descanse en paz”, dijo José Fermín a la periodista Lysaura Fuentes.

El hombre aseguró que Nicolás era un “muchacho tranquilo” que tuvo que trabajar en trasladados por la crisis económica. “La situación de Venezuela empuja a veces a hacer ciertas cosas que uno no desea como tomar ciertos riesgos”, expuso.

https://twitter.com/lysaurafuentes/status/1657072686667792392Por otra parte, en las redes sociales circulan versiones que indican que la cuenta de la aplicación de traslados era prestada. Sin embargo, José aclaró que Nicolás era conductor fijo y el perfil le pertenecía.

¿CÓMO MATARON AL JOVEN?

El padre de la víctima precisó que los hechos ocurrieron a las 5:30 de la mañana. Asimismo, confirmó que supuestos funcionarios de la PNB estaban “vestidos de una forma inadecuada”, dado que no portaban alguna identificación o distintivo visible.

“Aparentemente, dieron la voz de alto, pero me imagino la situación de que no había un uniforme, una alcabala y vestido de civil, pasó algo que no era lo correcto”, dijo José. “Desenfundaron sus armas y le propinaron un disparo a quemarropa en el cuello”, acotó.

Algunas hipótesis indican que Nicolás pensó que los policías eran delincuentes y no dio atención a la voz de alto. “(Por) el modus operandi se implica que era para robar el carro”, dijo José al respecto.

Nicolás estaba cursando las horas prácticas de vuelo para ser un piloto. Sin embargo, fue asesinado a los 23 años en Puente Hierro mientras trabajaba para tener los recursos con los que completar sus estudios aeronáuticos.

Tras el incidente, dos funcionarios de la PNB se entregaron y ya fueron procesados por las autoridades. Por su parte, otro agente se mantiene en fuga y los detectives buscan dar con su paradero.