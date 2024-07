¿Qué pasaría si pierde el chavismo el 28J? Esto fue lo que dijo Freddy Bernal

El gobernador del Táchira, Freddy Bernal, aseguró que Nicolás Maduro entregará el poder si pierde el 28 de julio.

«Nosotros cada vez que hemos perdido, hemos entregado. En el supuesto que perdiéramos, que eso no va a ocurrir, no tenga la menor duda del talante democrático del presidente Nicolás Maduro y de nosotros», dijo en entrevista con Carlos Peñaloza.

Asimismo, aseguró que un gobierno de la actual oposición no podría tener éxito. «Yo creo que un gobierno de la derecha no aguantaría un año».

En este sentido, destacó el control que tiene actualmente el chavismo en todos los poderes del país. «Nosotros en la oposición con la Asamblea Nacional, con 20 gobernaciones, con 220 alcaldías, con el poder popular y en la oposición».

Además, Bernal, se proyectó cómo sería su rol desde la oposición. «Yo me imagino como será Freddy Bernal en la oposición, yo me imagino cómo será la dirigencia nuestra en la calle aguerrida, peleando por los derechos del pueblo contra un gobierno fascista que va a privatizar la educación, la salud, no nos aguantan un año. Van a tener que renunciar y salir corriendo».

Finalmente, expresó su confianza en que Nicolás Maduro saldrá victorioso el 28 de julio y reiteró que la oposición no ganará. «Eso es una pesadilla que nunca va a ocurrir en Venezuela, porque aquí no hay dudas que el gallo pinto gana el 28».