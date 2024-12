¿Qué tal transcurrió el Black Friday en Caracas? Esto dijo una experta

La directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), Claudia Itriago, reveló este martes detalles de cómo se vivió en Caracas el Black Friday, el pasado 29 de noviembre.

Itriago afirmó que los comerciales vieron un repunte del 30% de los visitantes en los centros comerciales. En tal sentido, presumen que pudo haber un aumento de ventas el viernes por las ofertas en varios comercios.

«Me dicen los afiliados que estuvo mejor que en 2023. Me reportan un 30% de visitas a los centros comerciales. Con respecto a las ventas, todavía no nos dan números, porque no tenemos acceso», expuso Itriago a Unión Radio.

Igualmente, la experta señaló que en los centros comerciales había numerosas promociones. «Hice un recorrido para ver las ofertas, vi como 20% como mínimo en algunas marcas», acotó.

¿CÓMO FUERON LAS OFERTAS?

Itriago señaló que «las cadenas de tiendas son las que más beneficios daban» a los compradores. «Mientras tanto, otras daban un beneficio distinto si pagabas en dólares o bolívares», añadió.

La especialista aclaró que la Cavececo no impuso algún monto de ofertas para el Black Friday. En tal sentido, en los centros comerciales no hubo participación obligatoria en las ofertas y las promociones quedaron al criterio de cada tienda.

Tras la llegada de diciembre, Itriago afirmó que los centros comerciales tendrán horarios extendidos en las próximas semanas. Además, habrá protocolos de seguridad, conciertos navideños y pagos mediante aplicaciones.