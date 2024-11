«Queremos creer que están vivos», la fuerte declaración de los familiares de los presos políticos recluidos en El Helicoide

Los familiares de los presos políticos Perkins Rocha, Freddy Superlano, Américo De Grazia y Biagio Pilieri, denunciaron el aislamiento en que se encuentran estos activistas, a los cuales mantienen detenidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) de El Helicoide, sin el derecho a recibir visitas de sus familiares o incluso sus abogados.

«Ellos no son terroristas. Su único delito ha sido defender la voluntad del pueblo del 28 de julio. Están siendo imputados por cargos que no han cometido, no deben estar presos», recordó Aurora Silva, esposa del exdiputado Freddy Superlano.

En este sentido llamó a alzar la voz, no solo por los detenidos en El Helicoide, sino «por todos los que hoy están tras las rejas».

«Hemos sido testigos de las atrocidades y las violaciones a las que han sido sometidos nuestros esposos y nuestros parientes», agregó Silva antes de exigir que se permitan las visitas para poder constatar el estado de salud en el que se encuentran los detenidos tras más de 100 días encarcelados.

Entre tanto, la esposa de Perkins Rocha, María Constanza Cipriani, manifestó la «incertidumbre» que les ha tocado vivir durante estos últimos meses.

«Queremos creer que están vivos, queremos creer que están bien, pero no tenemos certeza de nada. La palabra que define estos días es incertidumbre. Rehenes son ellos y rehenes somos nosotros, porque somos acosadas y tenemos miedo», expresó en declaraciones reseñadas por Alberto News.

Cipriani también exigió «libertad plena» de su esposo y el resto de presos políticos. «Son inocentes, no fueron encontrados cometiendo ningún delito, porque decir la verdad y luchar por los derechos de todos no es un delito», destacó.

PIDEN INTERVENCIÓN DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES

Por su parte, Raizeida De Grazia, hija del también exdiputado Américo De Grazia, pidió la intervención de organismos internacionales de Derechos Humanos, así como la actuación oportuna de la Corte Penal Internacional (CPI) donde existe una investigación abierta en contra del gobierno de Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad.

De Grazia denunció que desde que su padre fue arrestado, ningún familiar ha podido verlo.

«No hemos confirmado que él esté en El Helicoide, no nos han dado acceso a la visita. Le están violando todos sus derechos, el derecho a la defensa, a la visita, el derecho a comunicarse», indicó.

«No sabemos ni siquiera cómo está su estado de salud, no sabemos absolutamente nada de él, no nos dan ningún tipo de información», añadió desesperada.

Por último, la esposa del exparlamentario Biagio Pilieri, María Livia Vasile, pidió que se les permita conocer en qué condiciones de salud se encuentra.

«Pedimos que se respete el debido proceso y nos den el derecho que tenemos como familiares de poderlos ver», sentenció la mujer.

Es importante recordar que esta denuncia se suma a las de cientos de familiares de los demás presos políticos, quienes han advertido las dificultades que han atravesado para saber las condiciones en que se encuentran sus seres queridos.