«Yo quiero que vengan mis hijos»: El video viral de un hombre llorando con María Corina en Bolívar

La líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, arribó al estado Bolívar donde la recibieron miles de venezolanos quienes les expresaron su esperanza por lograr un cambio político en el país.

En primer lugar, llegó a San Félix donde pudo conocer el testimonio de varios venezolanos producto de la crisis económica de los últimos 25 años.

🪧 “Eres la esperanza de volver a ver a mi papá” 📍 @MariaCorinaYA en su paso por San Félix, Bolívar. pic.twitter.com/0mpmDPbG5y — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) June 6, 2024

Uno de los testimonios más desgarradores provino de un padre de familia llamado Félix Hurtado.

«Tenemos una crisis tremenda, por eso es que estamos así. Le pido a Dios porque gane María Corina, esto no lo aguanta nadie. Yo tengo un marcapasos y sin embargo estoy aquí, porque yo quería hablar con María Corina. Me disculpa, pero también los hombres lloran ¿Sabe lo que es no tener a mis nietos e hijos acá?», dijo el hombre entre lágrimas antes del arribo de la coordinadora de Vente Venezuela.

“También los hombres lloran”. ¿Cómo no romperse con testimonios así? ¡Escúchalo! Desde San Félix, #Bolívar, el grito de un padre y abuelo con su familia separada. pic.twitter.com/PFowKjL6d3 — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) June 6, 2024

Cuando llegó María Corina, Félix tuvo la oportunidad de hablar con ella. «Tengo siete hijos, los tengo afuera, yo quiero que vengan mis hijos. Yo la vi por allá y yo vine a seguirla para decirle que yo quiero que usted gane, usted va a ganar», dijo frente a la líder de oposición.

Ante estas palabras, María Corina le ratificó toda su confianza a este hombre que busca reencontrarse con sus hijos: «Félix cálmate, y ten confianza en que lo vamos a lograr».

2 venezolanos como tú y como yo…

2 familias separadas como la tuya y la mía…

Un país unido en un solo propósito: llegar hasta el final, liberar a Venezuela y reunificar a nuestras familias para siempre!! Comenzamos nuestro segundo día de recorrido en #Bolívar y nos vamos al… pic.twitter.com/bK0fyOwKmP — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 6, 2024

Poco después otra mujer se acercó hasta el carro de la dirigente opositora.

«Estoy orando por ti, que la sangre de Cristo te bendiga y te proteja. Eres mi esperanza para que mis hermanos, mis primos, y la única hija que tengo retornen a mi casa. Voy a votar, voy a cuidarme, no voy a aplicar el 1×20, voy a aplicar el 1×100, voy a ir a cada rincón de cada pueblo de aquí del país, para llegar a toda esa gente incomunicada para que pueda salir a votar», le dijo otra ciudadana que ha sufrido los estragos de la crisis.

¡En Upata están calentando motores! El encuentro en Upata es a las 4pm, pero así esperaban a @MariaCorinaYA en su paso hacia El Callao. ¡#VamosAGanar! pic.twitter.com/MwM6H8eACd — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) June 6, 2024

Aunque el TSJ inhabilitó políticamente a María Corina Machado para ocupar un cargo público, la dirigente asumió el liderato de la oposición y está recorriendo todo el país para promover el voto a favor del candidato de la Unidad, Edmundo González Urrutia, quien cuenta con todo su apoyo.