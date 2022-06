Reabren juicio a Daniel Ceballos por rebelión civil y agavillamiento

El Tribunal 15 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas decidió reabrir este lunes, 20 de junio, el juicio contra el dirigente opositor Daniel Ceballos por los sucesos de 2014.

Al exalcalde de San Cristóbal en el estado Táchira se le acusó de los delitos de rebelión civil y agavillamiento. Fue liberado a finales de 2018 bajo medidas cautelares y régimen de presentación cada 30 días hasta la fecha.

Durante una entrevista ofrecida a Globovisión, Daniel Ceballos acotó que fue llamado a los tribunales para abrir formalmente el juicio; aunque recalcó que ese proceso judicial en su contra está abierto hace ocho años y todavía no ha iniciado. Esto a pesar de que pagó cuatro años y cinco meses de cárcel.

Además, el político afirmó que en un segundo proceso abierto por el Tribunal Supremo de Justicia se le condenó otro año de cárcel, el cual aseguró que ya pagó: al estar recluido en la sede del Sebin en El Helicoide y el Centro Nacional de Procesados Militares en Ramo Verde, estado Miranda.

Daniel Ceballos consideró que ese juicio debió haberse cerrado hace tiempo y que el mismo tiene tintes políticos; ya que no hay un sentido jurídico que lo respalde, reseñó el diario Tal Cual.

DANIEL CEBALLOS QUERÍA SER GOBERNADOR EN TÁCHIRA

Durante el año 2021, el dirigente de Voluntad Popular mostró su intención de aspirar por la gobernación del estado Táchira en las elecciones regionales. Sin embargo, señaló que el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) no le permitió inscribirse como candidato.

"Hemos intentando hacerlo y no hemos tenido éxito puesto que hay una alerta", dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EEUU ESPERA "TRABAJAR" CON PETRO Y "ESTRECHAR" LA RELACIÓN CON COLOMBIA

Daniel Ceballos aseguró que sobre él "no pesa ningún impedimento ni de la Contraloría y tribunales. No hay una razón legal que pueda explicar el por qué no puedo inscribirme".