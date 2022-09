Revive el temor de la hiperinflación en el país: "Yo trabajo de lunes a lunes para medio comer"

"Yo trabajo de lunes a lunes para medio comer", fue el comentario de uno de los tantos ciudadanos venezolanos, quien confesó que siente temor por una nueva ola de hiperinflación en el país.

En Venezuela, el volátil aumento del precio del dólar, sin dudas, revive el temor de la hiperinflación, un fenómeno económico que fue controlado apenas en enero de este año luego de una serie de medidas extremas adoptadas de la administración de Nicolás Maduro.

Sin embargo, la galopante devaluación del bolívar frente al dólar estadounidense, ha provocado un alza de los precios en los servicios y productos, una situación que a diversos sectores de la sociedad ya le preocupa, sobre todo, a aquellos con menos ingresos.

"Lo que me costaba hace 20 días, un dólar, hoy me cuesta 1,75. Ha aumentado todo y el poder adquisitivo de la gente no alcanza", señaló durante una entrevista a la Voz de América (VOA) Álvaro Hernández, quien ha administrado un kiosco de golosinas, cigarrillos y billetes de lotería por 17 años.

"Yo trabajo de lunes a lunes para medio comer. Esa es la gran verdad, ¿por qué? Porque las personas no tienen cómo comprar. Si no vendo, no tengo ganancia tampoco", lamentó Hernández.

La situación es consecuencia del valor del dólar. El precio de la moneda estadounidense en Venezuela subió cerca de 40 por ciento en el último mes, lo que puso "de cabeza" a comerciantes y consumidores. Y todos, parecen estar en carrera para que el poder adquisitivo de su dinero no se diluya.

INFLACIÓN EN VENEZUELA

De acuerdo al Banco Central de Venezuela (BCV) —ente controlado por el chavismo— en el país se registró una inflación del 8,2 % en agosto, 0,7 puntos por encima de la reportada por el ente emisor para julio, cuando fue del 7,5 %.

Con el dato brindado por el BCV, la inflación acumulada en 2022 asciende al 60,5 %.

Según estos datos brindados por la institución, agosto registró la segunda inflación más alta del año, por detrás de junio, cuando llegó al 11,4 %.

DEVALUACIÓN DEL BOLÍVAR

La moneda venezolana, el bolívar, se devaluó un 25 % en los últimos 30 días frente al dólar estadounidense, que cerró la jornada de este viernes 16 de septiembre en 8,05 bolívares, de acuerdo con el reporte ofrecido por el BCV.