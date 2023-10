Rosales no descarta ser candidato presidencial: «Que no me haya inscrito en la primaria no quiere decir que mis aspiraciones murieron»

El Gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, aseguró que hará todo lo posible porque se de un cambio en Venezuela para 2024. En este sentido, no descartó ser candidato presidencial.

«Yo haré todo lo que tenga que hacer para que esto cambie. El hecho de que yo haya dicho que no iba a participar en las primarias, no quiere decir que mis aspiraciones se marchitaron y murieron. Yo estoy aspirando hasta el último suspiro de mi vida a ser presidente de la República», aseveró.

No obstante, consideró que de momento cree que las primarias son el mejor camino para la oposición.

«Yo respaldo a la Comisión Nacional de Primaria y estoy activo para ese proceso», declaró.

Acerca de su apoyo al candidato Henrique Capriles, reveló que se debe a que el exgobernador de Miranda tiene un plan claro para lograr un cambio político en Venezuela.

«Nosotros tendríamos que buscar un plan alterno, con otro candidato, como ocurrió con Chile o en Barinas. De ahí en adelante construir la unidad. Henrique nos ha dicho que si es electo va a buscar una alternativa y por eso lo estamos apoyando», sostuvo. Al tiempo que aclaró que la alternativa podría salir de la propia primaria.

ROSALES Y LA NEGOCIACIÓN

Manuel Rosales acotó que solo a través de una negociación con el Gobierno, que garantice unas condiciones mínimas para las elecciones presidenciales, será posible lograr un cambio en Venezuela.

«Una negociación a qué te conduce, a condiciones mínimas para hacer unas elecciones ¿A cambio de qué? Que se levanten sanciones, que vengan transnacionales petroleras. Las inhabilitaciones están dentro de la mesa de negociación, los presos políticos. Si ese es el camino que tenemos, tomémoslo, porque no estamos en Suiza o Francia, para buscar una solución para este país», comentó.

«Si no hay un acuerdo político donde logremos unas elecciones con condiciones mínimas, el Gobierno hará las elecciones como mejor les parezca. Nosotros estaremos divididos, unos con el candidato de la unidad que nosotros vamos a apoyar, nuestro candidato es el de las primarias. El Conde del Guácharo saldrá por otro lado, el señor Ecarri por otro lado, la tarjeta de AD secuestrada por el Gobierno postulará a otro candidato. Otros llamarán a la abstención. Si votan el 50 % ya perdimos porque ellos tienen el 30 % asegurado», añadió en entrevista con Román Lozinski en Éxitos.

En este sentido, recalcó que esta es la razón por la que la oposición debe revisar sus estrategias.

«Si la estrategia de la oposición no ha sido buena, tenemos que cambiarla. Con el Gobierno hay que buscar un acuerdo para hacer unas elecciones con condiciones mínimas», añadió.

MI RELACIÓN CON MADURO ES DE RESPETO

Por otro lado, Rosales se refirió al acercamiento que ha tenido en el último año con el Gobierno de Nicolás Maduro.

«Mi relación con Maduro es una relación de respeto. Yo tengo mis ideas bien claras, definidas, desde el primer día que llegó este sistema de Gobierno al país. Seguiré haciendo todo lo que tenga que hacer para que esto cambie, porque ha sido una tragedia», dijo.

«Yo no puedo decretar el Zulia zona de guerra, de conflicto a pelear con el poder nacional y no solucionar los problemas. Lo político es lo político. Yo cuando ejerzo mis funciones de gobernador no puedo ejercer mi función de político, tengo que ejercer las funciones de mandatario regional», prosiguió.

En este sentido, reiteró que seguirá haciendo lo que tenga que hacer por el bienestar de las personas que gobierna.

«Por ahí me han llevado al paredón porque fui a los actos del bicentenario de la Batalla Naval del Lago. ¿Iba a dejar la silla de gobernador vacía allí? ¿Voy a asumir una posición malcriada, haciéndole daño al Zulia? No eso no lo voy a hacer yo nunca», mantuvo.

«Yo asumo mis responsabilidades como gobernador y tengo profundas diferencias con este Gobierno y las digo, pero no voy a confundir lo político con mi gestión como gobernador del estado», aclaró.

Para finalizar, señaló que seguirá haciendo las críticas que tenga que hacer.

«Yo lo que digo es una reflexión. No estoy acusando. No estoy lanzando dardos contra nadie. Estoy diciendo que debemos revisar lo que hemos hecho para buscar un cambio. Es una autocrítica. ¿Entonces, no podemos hacer críticas? ¿Estamos como el madurismo, que ahí nadie puede decir nada? Yo lo que estoy diciendo es la verdad», concluyó.