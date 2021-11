Ruta electoral y reorganización de la oposición: Los puntos claves que tocó Capriles de cara al 21Nov

El dirigente político, Henrique Capriles, señaló que este 21 de noviembre los venezolanos se van a reencontrar con el "derecho sagrado" que es el voto.

"El mapa prácticamente es rojo, la mayoría pertenece al PSUV y las gestiones son desastrosas. Hay unos candidatos que van a la tercera reelección; pero siendo una elección tan cercana el ciudadano tiene la posibilidad de votar a favor de un cambio y rechazar la manera como han venido gobernando su localidad", indicó.

Destacó que la oposición ha tenido varios fracasos en la lucha por un cambio en el país, pero manifestó que "no hay otra opción que persistir".

"El chavismo no quiere que vayamos a votar y que nos conformemos con esta situación de caos en el país; pero sé que en el corazón de cada venezolano ese no es el sentimiento que priva. Yo voy a votar convencido de que estoy haciendo una acción para sacarnos del estancamiento que hemos estado; porque no se lograron los objetivos estos últimos años", expresó.

Capriles apuntó que Maduro alimenta a una falsa oposición para generar en el electorado "la sensación de que no hay unidad y hay una división opositora".

"Si las elecciones fueran transparentes hace rato hubiésemos tenido un cambio en Venezuela, pero nos enfrentamos a un régimen que no es democrático. No dan puntadas sin dedal, son una máquina de trampas y poner zancadillas. Arrebataron las tarjetas de los partidos opositores con la intención de generar una división en el voto opositor", dijo.

CAPRILES Y EL REENCUENTRO CON LA RUTA ELECTORAL

Durante una entrevista ofrecida al periodista Román Lozinski en Éxitos, Capriles comentó que el domingo es importante que los venezolanos se reencuentren con la ruta electoral, una que a su juicio, nunca se debió dejar.

"Que el 22 de noviembre haya una voz que esté a favor del cambio hasta en el pueblo más lejano es una ganancia. Vamos a tener gente en todo el país que nos permita retomar el camino. Debe venir sin duda alguna un proceso de reorganización y relanzamiento de las fuerzas democráticas a partir del lunes", sostuvo.

Capriles aseveró que la clase media se siente "muy decepcionada" de lo que ha pasado con la política y las rutas que han fallado, pero aseguró que deben salir a votar porque esto "no cuesta nada y dejar de hacerlo puede ser muy caro; más en un proceso como este que es tan cercano a la gente".

EL CASO DE MIRANDA

El líder opositor consideró que lo ocurrido en el estado Miranda entre los candidatos opositores fue "desafortunado".

"Yo no tengo explicación que dar (...) fue un debate como si no hubiésemos aprendido en 22 años", dijo.

Además, Capriles contó que muchas personas le pidieron que fuese el candidato a la gobernación en Miranda, sin embargo, no aceptó.

"Hubo muchas personas que se me acercaron para decirme que me lanzara a la gobernación y lo agradezco; pero debe haber movimiento en el liderazgo político. Estoy inhabilitado y ya yo fui gobernador. Nunca perdí una elección en Miranda, ese es mi estado, pero yo creo en una sola reelección y uno tiene que ser consistente con lo que piensa", expuso.

Resaltó que en Venezuela no se puede seguir tomando decisiones en el último minuto y a futuro los cargos de elección popular deben ser elegidos en un proceso de primarias.

"Es insólito que estemos en esto después de tantos años y que haya personas que su ego e individualismo sea más importante que el estado o municipio que quiere liderar", declaró.

¿ASPIRA A LA PRESIDENCIA?

Henrique Capriles afirmó que en este momento no está pensando en una candidatura presidencial, porque "es completamente extemporáneo".

"Para nadie es un secreto que yo he aspirado a la presidencia, pero esto no es una obsesión por un cargo, si es una vocación y una voluntad al 100% por un cambio en el país", finalizó.