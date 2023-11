Saab anuncia investigación contra venezolano en EEUU «por incitar al odio y la discriminación» de connacionales usando las redes sociales

El fiscal general, Tarek William Saab, anunció este domingo la apertura de una investigación contra un venezolano que desde Estados Unidos (EEUU) estaría incitando «al odio y la discriminación» de sus connacionales que están llegando a territorio norteamericano.

«Ministerio Público designa a la Fiscalía 61 Nacional, para investigar y sancionar al sujeto Nelson Soto», detalló Saab a través de su cuenta en Twitter (X).

Asimismo, explicó que el hombre usa las redes sociales para incitar «al #odio y a la discriminación en contra de los venezolanos en el exterior instigando a que los asesinen en EEUU, mientras denigra de ellos».

VIDEO DEL INVESTIGADO

La publicación estuvo acompañada de un video del sujeto, junto a una fotografía donde se anuncia la investigación en su contra.

En el clip el hombre comienza hablando de la supuesta muerte de tres venezolanos en territorio norteamericano, tras enfrentarse a las autoridades.

«Se los vengo diciendo, esto tiene que ser una estrategia política, más nada. Porque personas normales, común y corriente, como por ejemplo como yo. Yo no vine a robar, yo no vine a enfrentarme a las autoridades. A las autoridades me les enfrento yo porque tengo derecho de libre expresión. Pero los venezolanos que están llegando no sirven, son lo peor que hay en Venezuela, marginales», dijo Soto.

«Aquí no van a hacer lo mismo que hicieron en Suramérica. Ustedes son una basura, venezolanos de mierda. Ustedes el grupo pequeño que vinieron a desestabilizar a una comunidad que por años, por décadas han dado el ejemplo de ser una de las mejores migraciones del mundo», agregó.

Por último, consideró que a «los venezolanos marginales hay que acabarlos», antes de manifestar que estaba muy contento por la muerte de esos tres connacionales a manos de las autoridades estadounidenses.