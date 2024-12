Santa de la Cota Mil dio inicio a la Navidad: «Hay que llevar alegría y mucha esperanza»

Como se ha vuelto costumbre para dar inicio a las fiestas decembrinas en Caracas, el Santa de la Cota Mil apareció este lunes desde tempranas horas de la mañana para impregnar con su espíritu navideño a todos los venezolanos.

«Feliz Navidad para todos los venezolanos, desde aquí, desde la Cota Mil. Como siempre hemos cuidado la tradición, llevando un mensaje a ustedes de esperanza, confianza y paz. Dios los cuide», dijo el Santa en conversación con la periodista Carmela Longo.

El Santa de la Cota Mil con su mensaje para esta Navidad pic.twitter.com/nvFvmPY3yz — CarmeLa Longo (@carmeLaLongo) December 2, 2024

Sin embargo, este diciembre realizaron la tradición por primera vez dos días seguidos.

«Desde ayer estamos dando inicio a la Navidad, hay que llevar alegría y mucha esperanza», añadió en conversación con Shirley Varnagy.

¿Ya vio a Santa Claus en la Cota mil? Santa nos envía saludos en #ShirleyRadio. pic.twitter.com/Em9MGzbMKk — Shirley Varnagy (@ShirleyVarnagy) December 2, 2024

A pesar de que en el sitio reina la armonía y felicidad, también hubo una que otra persona que se quejó por la tradicional actividad.

«Aunque la gran mayoría era gente que tocaba corneta y saludaba, no faltó quien se quejó porque se armó una cola para saludar y tomarse fotos con Santa en la Cota Mil. Por favor es un día al año hasta las 8:30 a.m. no se amarguen. Sean felices», opinó Longo.

Aunque la graaaan mayoría era gente que tocaba corneta y saludaba, no faltó quien se quejo porq se armó una cola para saludar y tomarse fotos con Santa en la Cota Mil. Por favorrr es un día año hasta las 8:30 am no se amarguen. Sean felices pic.twitter.com/nj4WkCfKSI — CarmeLa Longo (@carmeLaLongo) December 2, 2024

El Santa estuvo acompañado en todo momento con su duende obsequiando presentes y golosinas a los niños que se acercaban para tomarse una foto.

Incluso, muchos adultos se animaron para obtener su instantánea con el icónico personaje de la Navidad caraqueña.